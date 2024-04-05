Хавбек Левого Берега: 600 км до Ивано-Франковска - это еще недолгая дорога. Из Краматорска до Львова расстояние еще больше

В третьем туре Чемпионской группы Первой лиги Левый Берег ожидает непростой выезд в Ивано-Франковск, матч с местным Прикарпатием. Это будет первая официальная встреча команд в истории. В весенней части сезона Левый Берег уже одержал две уверенные победы над Кудровкой-Нивой (5:1) и Агробизнесом (3:0), а вот Прикарпатье еще не побеждало: поражение от Ингульца (0:1) и ничья с Мариуполем (1:1).

Поэтому будет интересно понаблюдать: киевляне продолжат победное шествие или ивано-франковский коллектив одержит свою первую победу весной.

Ожиданиями от матча с Прикарпатьем поделился полузащитник Левого Берега Олег Синица.

- Расскажи, как это – быть игроком матча по версии болельщиков? Что ты чувствуешь в этот момент и прибавляешь ли это мотивации?

– Очень приятно, что болельщики оценивают мою игру. Это вдохновляет работать еще больше и помогать команде.

– За спиной у команды уже два весенних тура. Оценивать свои выступления еще рано, однако, как ты можешь оценить сыгранность команды и качество игры?

– Мы очень хорошо поработали на сборах физически и тактически. В первых турах это принесло свои плоды, и мы одержали уверенные победы.

– Матч с Агробизнесом стал ярким для нашей команды. Этот поединок можно считать одним из самых лучших?

- Считаю, да, но впереди еще восемь матчей и, надеюсь, будут еще лучшие игры.

- Какая твоя была задача от тренерского штаба на этот матч?

– У каждого игрока есть своя задача на футбольном поле. Каждый из игроков выполнил его на сто процентов и потому был положительный результат. Что касается моих задач, я не стану открывать секреты. Будем двигаться дальше.

– В первых турах весны Левый Берег забил восемь голов, пропустили только один. Мощно начали чемпионскую группу?

– Конечно, приятно, что мы начали с победы. Это придало нам уверенность в своих силах. Готовимся с положительными эмоциями к третьему туру.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

– Третий тур будет с Прикарпатьем. Эта команда хоть и последняя в таблице, но соперник непростой?

- Я играл в Ивано-Франковске несколько раз. На этом стадионе тяжело играть, у них есть значительное количество болельщиков. Тщательно готовимся, разбираем соперника, тренеры будут нам указывать. Готовимся к непростому матчу.

– До Ивано-Франковска нужно преодолеть 600 километров. Что нужно делать игрокам, чтобы быть в оптимальной форме на игру после такого тяжелого пути?

– Это еще недолгая дорога. Если ехать, к примеру, из Краматорска до Львова, то расстояние еще больше. А 600 километров проедем, отдохнем в отеле и все будет хорошо.

– На выезде будете играть с позиции силы или подстраиваться под игру соперника?

– Будем смотреть по ситуации. Навязывать свою игру и делать все, чтобы выиграть.

– Кого из игроков Прикарпатья можешь выделить? И как считаешь, игра Прикарпатья зависит от индивидуальных качеств футболистов или от командной игры?

– Там есть несколько опытных исполнителей: Барчук, Цюцюра, Француз. Но я считаю, они сильны как команда.

– На виду в Прикарпатье сейчас Андрей Хома, лучший бомбардир Первой лиги. Будете особенно настраиваться на него, играть индивидуально? Может ли он доставить вашей команде проблемы?

– Он молодец, забил много голов в первой части сезона. Мы должны обращать внимание на него, разберем сильные стороны, тренеры расскажут, что делать.

– Прикарпатье довольно неплохо играет во время стандартов. Однако и у вашей команды это сильная сторона…

– Стандарты – это очень значительная часть футбола, из них забивается много мячей. Разберем, что делает Прикарпатье при стандартах, и думаю, все должно быть хорошо.

– В первой части сезона команде было довольно трудно набирать очки на выезде. Тем не менее, чемпионская группа началась с гостевого матча, в котором Левый Берег победил. Сделали выводы и разобрали ошибки?

– Мы проводим работу над ошибками. Может, в первом круге не хватило фарта, где-то не получалось, случались ошибки и не было положительного результата. Сделали выводы и двигаемся дальше.

– С начала весенней части сезона ваши конкуренты потеряли очки. Это каким-то образом приближает команду к прямому переходу в УПЛ. Не может ли это расслабить команду?

– Нет. Мы сосредоточены на каждом матче на сто процентов. Я уверен в ребятах, что никто не будет расслабляться. Конечно, мы смотрим, как играют наши конкуренты, но я уверен в ребятах, что они отдают все силы на футбольном поле.

- Что может стать ключом к успеху в матче с Прикарпатьем?

– Надо сыграть сосредоточенно, дисциплинированно, уделить внимание стандартам – и, думаю, все будет хорошо.