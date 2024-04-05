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Олимпийская сборная Украины несет потери. Защитник Карпат перенес операцию на колене

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Футболист львовских Карпат Андрей Булеза травмировался на сборах в Венгрии

Олимпийская сборная Украины несет потери. Защитник Карпат перенес операцию на колене

Фото: ФК Карпати Львів

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Защитник Олимпийской сборной Украины и львовских "Карпат" Андрей Булеза, который недавно перешел из "Шахтера в команду Мирона Маркевича на правах аренды, на этой неделе перенес операцию.

Операция прошла успешно в одной из киевских клиник, по поводу травмы разрыва крестообразной связки колена, которую футболист получил в составе Олимпийской сборной Украины недавно на сборах в Венгрии.

По имеющимся данным, Андрей Булеза выбыл примерно на 7 месяцев и пропустит не только Олимпийские игры 2024, но и вторую часть сезона сезона львовских "Карпат", где он должен был выступать на правах аренды до 30 июня 2024 года. Сейчас "Карпаты" и "Шахтер" ведут переговоры относительно будущего футболиста.

Напомним, что футболист "карпат", провел 3 матча за "львов". Львовская команда считается главным фаворитом на выход в УПЛ.

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Источник:
Ютуб канал Полесье Житомир
Опубликовал: Андрей Мартыник
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