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Олимпийская сборная Украины несет потери. Защитник Карпат перенес операцию на колене
Футболист львовских Карпат Андрей Булеза травмировался на сборах в Венгрии
Фото: ФК Карпати Львів
Защитник Олимпийской сборной Украины и львовских "Карпат" Андрей Булеза, который недавно перешел из "Шахтера в команду Мирона Маркевича на правах аренды, на этой неделе перенес операцию.
Операция прошла успешно в одной из киевских клиник, по поводу травмы разрыва крестообразной связки колена, которую футболист получил в составе Олимпийской сборной Украины недавно на сборах в Венгрии.
По имеющимся данным, Андрей Булеза выбыл примерно на 7 месяцев и пропустит не только Олимпийские игры 2024, но и вторую часть сезона сезона львовских "Карпат", где он должен был выступать на правах аренды до 30 июня 2024 года. Сейчас "Карпаты" и "Шахтер" ведут переговоры относительно будущего футболиста.
Напомним, что футболист "карпат", провел 3 матча за "львов". Львовская команда считается главным фаворитом на выход в УПЛ.
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