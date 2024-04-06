Карпаты - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Безусловно, это один из самых ожидаемых матчей в третьем туре. Обе команды пока разочаровывают своей игрой, но "Карпаты" даже несмотря на это идут без потеренных зачетных пунктов. Приазовцы в этой части сезона еще не побеждали, и им стоит очень постараться, чтобы прервать эту серию.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.00.