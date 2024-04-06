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Карпаты - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Карпаты - Мариуполь: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 06.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Карпаты - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Карпати

Новина українською

Безусловно, это один из самых ожидаемых матчей в третьем туре. Обе команды пока разочаровывают своей игрой, но "Карпаты" даже несмотря на это идут без потеренных зачетных пунктов. Приазовцы в этой части сезона еще не побеждали, и им стоит очень постараться, чтобы прервать эту серию.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.00.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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