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Горняк-Спорт - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Горняк-Спорт - Металлист: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 06.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Горняк-Спорт - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Гірник-Спорт

Новина українською

Интересное и интригующее противостояние ожидает поклонников Первой лиги в Горишних Плавнях. Харьковчане опережают своего конкурента всего на один зачетный пункт, и в случае поражения они потеряют шестое место. Отметим, что "Горняк-Спорт" в весенней части сезона еще не набирал очков.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.

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Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Металлист (Харьков) смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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