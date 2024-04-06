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Горняк-Спорт - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Горняк-Спорт - Металлист: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 06.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Гірник-Спорт
Интересное и интригующее противостояние ожидает поклонников Первой лиги в Горишних Плавнях. Харьковчане опережают своего конкурента всего на один зачетный пункт, и в случае поражения они потеряют шестое место. Отметим, что "Горняк-Спорт" в весенней части сезона еще не набирал очков.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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