Горняк-Спорт - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Интересное и интригующее противостояние ожидает поклонников Первой лиги в Горишних Плавнях. Харьковчане опережают своего конкурента всего на один зачетный пункт, и в случае поражения они потеряют шестое место. Отметим, что "Горняк-Спорт" в весенней части сезона еще не набирал очков.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.