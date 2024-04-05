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Ушел из жизни экс-президент Карпат Ярослав Грицюк, при котором команда брала бронзу ЧУ

Первая лига
Обновлено

Ярослав Грицюк был президентом клуба до 1999 года

Ушел из жизни экс-президент Карпат Ярослав Грицюк, при котором команда брала бронзу ЧУ

фото из соцсетей

Новина українською

В возрасте 67 лет ушел из жизни бывший президент львовских "Карпат" Ярослав Грицюк.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы львовского клуба Юрий Назаркевич.

"Печальная новость поступила 4 апреля для поклонников львовского футбола … На 67-м году жизни не стало бывшего президента ПФК Карпаты Ярослава Васильевича Грицюка … В 1998—1999 годах Ярослав Грицюк возглавлял клуб, находясь на должности генерального директора украинско-канадского СП Галев Ltd, которое было основателем ПФК "Карпаты". За этот период команда вписала яркие страницы в своей истории, получив бронзовые медали чемпионата Украины-1997/98 и выйдя в финал Кубка Украины-1998/99. Выражаем искренние соболезнования близким и друзьям покойного. Вечная память", — написал Назаркевич.

Отметим, что эта бронза является единственной медалью львовского клуба в чемпионате Украины. В финале Кубка Украины "Карпаты" также играли в сезоне 1992/93.

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Ярослав Грицюк был предшественником экс-президента Карпат Петра Дыминского, который заменил его на посту в 1999 году.

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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
05.04.2024 в 19:59
В память об Ярославе Грицюке желаю Карпатам вновь расправить крылья и подняцца высоко минимум до бронзы УПЛ!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
05.04.2024 в 19:59
В память об Ярославе Грицюке желаю Карпатам вновь расправить крылья и подняцца высоко минимум до бронзы УПЛ!
Ответить
0
1

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