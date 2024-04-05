Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ушел из жизни экс-президент Карпат Ярослав Грицюк, при котором команда брала бронзу ЧУ
Ярослав Грицюк был президентом клуба до 1999 года
фото из соцсетей
В возрасте 67 лет ушел из жизни бывший президент львовских "
Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы львовского клуба Юрий Назаркевич.
"Печальная новость поступила 4 апреля для поклонников львовского футбола … На 67-м году жизни не стало бывшего президента ПФК Карпаты Ярослава Васильевича Грицюка … В 1998—1999 годах Ярослав Грицюк возглавлял клуб, находясь на должности генерального директора украинско-канадского СП Галев Ltd, которое было основателем ПФК "Карпаты". За этот период команда вписала яркие страницы в своей истории, получив бронзовые медали чемпионата Украины-1997/98 и выйдя в финал Кубка Украины-1998/99. Выражаем искренние соболезнования близким и друзьям покойного. Вечная память", — написал Назаркевич.
Отметим, что эта бронза является единственной медалью львовского клуба в чемпионате Украины. В финале Кубка Украины "Карпаты" также играли в сезоне 1992/93.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Ярослав Грицюк был предшественником экс-президента Карпат Петра Дыминского, который заменил его на посту в 1999 году.
Популярное сейчас
- Умер экс-президент Карпат - при нем команда выигрывала бронзовые медали
- На аэродроме Морозовск уничтожено по меньшей мере шесть российских самолетов
- Сумасшествие в Лондоне. Челси - Манчестер Юнайтед 4:3. Видео голов и обзор матча
- Синчук: Когда болельщики кричат Металлист-Металлист! – даже мурашки идут по коже
- Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО
Комментарии 1