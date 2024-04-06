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Сверхважная игра в Каменце-Подольском. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

Первая лига

Завершается третий тур

Сверхважная игра в Каменце-Подольском. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

Фото: ФК Епіцентр

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Завтра сыграют еще два матча третьего тура Первой лиги. Вашему вниманию анонс противостояний в Каменце-Подольском и Умани.

Группа "Чемпионская"

"Эпицентр" - "Виктория"

07.04.2024. 12:00. Стадион "им. Г. Тонкочеева". Каменец-Подольский

Встречаются конкуренты в турнирной таблице, которых отделяют всего два зачетных пункта. Оба соперника продолжают борьбу за топ-4, поэтому они не имеют права терять очки. "Эпицентр" и "Виктория" в весенней части сезона еще не побеждали и в очном противостоянии могут прервать эту неудачную серию. Игроки "Виктории" не могут забить гол в чемпионате 371 минуту. У подопечных Бессмертного существенные проблемы в нападении и пока новички не могут добавить игре команды новых ярких красок. Что касается "Эпицентра", то подопечные Нагорняка хоть и не побеждали весной, но продолжают удерживать рекордную для себя серию – 11 матчей без поражений (пять побед и шесть ничьих). Именно хозяева числятся фаворитами этой встречи. Дома "Эпицентр" всегда пытается играть агрессивно в атаке, поэтому сумчанам легко не будет.

Группа "Выбывание"

"Металлург" - "Нива" Тернополь

07.04.2024. 13:30. "Центральный". Умань

Запорожцы без шансов проиграли две игры подряд. Восемь пропущенных голов свидетельствуют о том, что эта команда к весенней части сезона не готова. Подопечные Гая тайм еще более-менее выдерживают, а после перерыва они уже не сопротивляются соперникам. Все идет к тому, что в ближайшее время "Металлург" будет опускаться ниже в таблице. Эта команда выглядит наиболее неконкурентоспособной в группе.

Тернопольская "Нива" разочаровала своих болельщиков в противостоянии с "Диназом" - 1:4. Подопечные Стахива провалили второй тайм, но в этом туре есть все шансы реабилитироваться за это досадное поражение. Если не побеждать разобранный "Металлург", то о каких амбициях вообще можно говорить? Три очка позволят коллективу из Тернополя обойти запорожцев. У "Нивы" еще остаются шансы на победу в группе, поэтому в этом матче они не имеют права терять очки.

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