  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Защитник Левого Берега: Матч с Карпатами посвящаю своему дедушке, который был моим первым тренером
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Левого Берега: Матч с Карпатами посвящаю своему дедушке, который был моим первым тренером

Первая лига

В Первой лиге в субботу важнейший матч Карпаты - Левый Берег

Защитник Левого Берега: Матч с Карпатами посвящаю своему дедушке, который был моим первым тренером

fclb.com.ua

Новина українською

Защитник "Левого Берега" Александр Дударенко рассказал о своей футбольной династии и поделился ожиданиями от важной игры Первой лиги с "Карпаты".

– Ваш дедушка Николай Дударенко, его брат и ваш отец были футболистами. Наверное, вы долго не сомневались, кем стать?

– Особого выбора у меня не было (улыбается). Тем не менее, я ни о чем не жалею.

– Путь в футболе начался с детской школы "Карпат". Можете вспомнить моменты, запечатлевшиеся в памяти ?

– Первым тренером был мой дед. Они с папой привили мне любовь к футболу. Дед говорил, что на тренировках его нужно называть только Николай Иванович. Я это хорошо запомнил, но не всегда удавалось придерживаться. Когда называл его дедом, он на меня злился. Он меня выгонял с тренировки, но через несколько минут возвращал и говорил, чтобы такого больше не было.

– Твой дедушка воспитал несколько поколений футболистов. Среди них можно отметить Романа Яремчука. Кого можешь вспомнить?

– Могу вспомнить Богдана Шуста, игравшего за "Шахтер". Всему украинскому футболу также известны братья Баранцы. Отмечу моего одноклассника Тараса Завийского, выступавшего в Первой лиге Польши. С ними я лично знаком. С Романом Яремчуком учились в одном классе. Было много воспитанников, играющих и играющих на высоком уровне.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

- Уже завтра будете играть с "Карпатами", которые приедут к нам в статусе лидера Чемпионской группы. Вам это особый матч?

– Конечно, это очень важный матч для меня, ведь буду играть против команды, в которой провел очень хорошие годы. Вместе с Чачуа играл в дубле "Карпат", были в первой команде. Общаемся с ним и сейчас.

Мы соперника уважаем, но не боимся. Будем играть только на победу. Важно верить в свои силы и отдать всего себя футболу. Матч с "Карпатами" посвящаю своему дедушке, который, к сожалению, уже ушел из жизни.

– Мотивация подняться на второе место растет?

– Безусловно, хочется напрямую повыситься в классе, и мы для этого все делаем. Однако вся борьба еще впереди.

По теме
yellow-arrow
Лидер приедет в гости к третьей команде чемпионской группы. Что смотреть в пятницу в Первой лиге
yellow-arrow
Цыганык: На решающих стадиях и УПЛ, и Первой Лиги, финансовая стимуляция присутствует всегда
yellow-arrow
Тренер Металлиста: У нас очень сложная задача - остаться в Первой лиге
Александр Дударенко Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости