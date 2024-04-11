Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Левого Берега: Матч с Карпатами посвящаю своему дедушке, который был моим первым тренером
В Первой лиге в субботу важнейший матч Карпаты - Левый Берег
fclb.com.ua
Защитник "Левого Берега" Александр Дударенко рассказал о своей футбольной династии и поделился ожиданиями от важной игры Первой лиги с "Карпаты".
– Ваш дедушка Николай Дударенко, его брат и ваш отец были футболистами. Наверное, вы долго не сомневались, кем стать?
– Особого выбора у меня не было (улыбается). Тем не менее, я ни о чем не жалею.
– Путь в футболе начался с детской школы "Карпат". Можете вспомнить моменты, запечатлевшиеся в памяти ?
– Первым тренером был мой дед. Они с папой привили мне любовь к футболу. Дед говорил, что на тренировках его нужно называть только Николай Иванович. Я это хорошо запомнил, но не всегда удавалось придерживаться. Когда называл его дедом, он на меня злился. Он меня выгонял с тренировки, но через несколько минут возвращал и говорил, чтобы такого больше не было.
– Твой дедушка воспитал несколько поколений футболистов. Среди них можно отметить Романа Яремчука. Кого можешь вспомнить?
– Могу вспомнить Богдана Шуста, игравшего за "Шахтер". Всему украинскому футболу также известны братья Баранцы. Отмечу моего одноклассника Тараса Завийского, выступавшего в Первой лиге Польши. С ними я лично знаком. С Романом Яремчуком учились в одном классе. Было много воспитанников, играющих и играющих на высоком уровне.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
- Уже завтра будете играть с "Карпатами", которые приедут к нам в статусе лидера Чемпионской группы. Вам это особый матч?
– Конечно, это очень важный матч для меня, ведь буду играть против команды, в которой провел очень хорошие годы. Вместе с Чачуа играл в дубле "Карпат", были в первой команде. Общаемся с ним и сейчас.
Мы соперника уважаем, но не боимся. Будем играть только на победу. Важно верить в свои силы и отдать всего себя футболу. Матч с "Карпатами" посвящаю своему дедушке, который, к сожалению, уже ушел из жизни.
– Мотивация подняться на второе место растет?
– Безусловно, хочется напрямую повыситься в классе, и мы для этого все делаем. Однако вся борьба еще впереди.
Популярное сейчас
- Спасение Лунина после удара Холанда - в списке лучших сейвов недели в ЛЧ
- "Такой шанс дается раз в жизни". Маркевич высказался по поводу игроков для Олимпийской сборной
- Рада приняла законопроект о мобилизации: когда начнут действовать новые правила
- Первая лига. Металлург – Нива 0:2. Коллектив из Тернополя поднимается на второе место
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- Роскошная жена и теннис. Давид Де Хеа наслаждается жизнью без футбола. ВИДЕО