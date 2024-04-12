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Левый берег - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Левый берег - Карпаты: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 12.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Лівий берег
Безусловно, это пока один из самых ожидаемых матчей весенней части сезона. В гости к третьей команде чемпионской группы приехал лидер. Львовская команда и "Левый берег" пропустили меньше всех голов среди всех участников чемпионата - по 12 мячей. В случае победы киевляне могут даже подняться на второе место.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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