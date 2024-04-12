Левый берег - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Безусловно, это пока один из самых ожидаемых матчей весенней части сезона. В гости к третьей команде чемпионской группы приехал лидер. Львовская команда и "Левый берег" пропустили меньше всех голов среди всех участников чемпионата - по 12 мячей. В случае победы киевляне могут даже подняться на второе место.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.