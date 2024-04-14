Хуст - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Коллектив из Хуста является главным открытием весенней части сезона. Немногие ожидали, что подопечные Цыткина смогут все свои три матча выиграть и существенно поднимутся в таблице. "Кремень" занимает предпоследнее место, поэтому для них сейчас каждый зачетный пункт очень важен. Смогут ли подопечные Климовского наконец-то выиграть?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.