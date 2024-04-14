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Хуст - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Хуст - Кремень: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 14.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Хуст - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Кремінь

Новина українською

Коллектив из Хуста является главным открытием весенней части сезона. Немногие ожидали, что подопечные Цыткина смогут все свои три матча выиграть и существенно поднимутся в таблице. "Кремень" занимает предпоследнее место, поэтому для них сейчас каждый зачетный пункт очень важен. Смогут ли подопечные Климовского наконец-то выиграть?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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