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Металлист - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Металлист - Диназ: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 14.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Металлист - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Діназ

Новина українською

Шестая команда группы "Выбывание" в Ужгороде будет принимать восьмую. В случае победы подопечные Головка смогут обогнать своего конкурента в таблице. Обе команды еще не обеспечили себе прописку в Первой лиге на следующий сезон, поэтому каждый зачетный пункт на вес золота. Ожидаем интригующего и интересного противостояния.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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