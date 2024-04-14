Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Металлист - Диназ: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 14.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Діназ
Шестая команда группы "Выбывание" в Ужгороде будет принимать восьмую. В случае победы подопечные Головка смогут обогнать своего конкурента в таблице. Обе команды еще не обеспечили себе прописку в Первой лиге на следующий сезон, поэтому каждый зачетный пункт на вес золота. Ожидаем интригующего и интересного противостояния.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украина потеряла шанс впервые в истории выйти в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг
- Фестиваль плохой реализации. Мальорка — Реал Мадрид 0:1. Видео гола и обзор матча
- Эффектный сейв и ляп на последних секундах. Стали известны оценки Лунина за сухой матч с Мальоркой
- Защитник Левого Берега: Матч с Карпатами посвящаю своему дедушке, который был моим первым тренером
- Красотка дня. Невероятная жена одного из лидеров Барселони Марка-Андре Тер Штегена. ФОТО
- Настоящий Терминатор. Месут Озил шокирует фанатов превращением в гору мышц. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн