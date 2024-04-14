Металлист - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Шестая команда группы "Выбывание" в Ужгороде будет принимать восьмую. В случае победы подопечные Головка смогут обогнать своего конкурента в таблице. Обе команды еще не обеспечили себе прописку в Первой лиге на следующий сезон, поэтому каждый зачетный пункт на вес золота. Ожидаем интригующего и интересного противостояния.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.