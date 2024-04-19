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Прикарпатье - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Прикарпатье - Полтава: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 19.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: СК Полтава
В Ивано-Франковске девятая команда группы будет принимать шестую. В случае победы хозяева смогут на расстояние одного зачетного пункта приблизиться к полтавчанам. "Полтава" в прошлом туре прервала безвыигрышную серию и дома победила "Агробизнес". Смогут ли подопечные Сысенко выиграть и продолжить борьбу за топ-4?
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.
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