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Прикарпатье - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Прикарпатье - Полтава: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 19.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Прикарпатье - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: СК Полтава

Новина українською

В Ивано-Франковске девятая команда группы будет принимать шестую. В случае победы хозяева смогут на расстояние одного зачетного пункта приблизиться к полтавчанам. "Полтава" в прошлом туре прервала безвыигрышную серию и дома победила "Агробизнес". Смогут ли подопечные Сысенко выиграть и продолжить борьбу за топ-4?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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