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Карпаты - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Карпаты - Ингулец: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 19.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Карпати
Безусловно, во Львове сыграют центральный матч тура, ведь лидер будет принимать вторую команду. Львовская команда пропустила меньше всех голов среди всех участников чемпионата - 12 мячей. Кажется, что шансов у гостей немного, но хотя бы навязать борьбу они должны. "Ингулец" еще не обеспечил себе прямую путевку в УПЛ, поэтому должен набирать зачетные пункты.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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