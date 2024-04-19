Карпаты - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Безусловно, во Львове сыграют центральный матч тура, ведь лидер будет принимать вторую команду. Львовская команда пропустила меньше всех голов среди всех участников чемпионата - 12 мячей. Кажется, что шансов у гостей немного, но хотя бы навязать борьбу они должны. "Ингулец" еще не обеспечил себе прямую путевку в УПЛ, поэтому должен набирать зачетные пункты.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.