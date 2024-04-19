  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Карпаты - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Карпаты - Ингулец: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 19.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Карпаты - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Карпати

Новина українською

Безусловно, во Львове сыграют центральный матч тура, ведь лидер будет принимать вторую команду. Львовская команда пропустила меньше всех голов среди всех участников чемпионата - 12 мячей. Кажется, что шансов у гостей немного, но хотя бы навязать борьбу они должны. "Ингулец" еще не обеспечил себе прямую путевку в УПЛ, поэтому должен набирать зачетные пункты.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.

По теме
yellow-arrow
Прикарпатье - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Гендир Руха: Вокруг Карпат есть атмосфера ненависти. Гнилизна и негатив
yellow-arrow
Игра тура во Львове, непростой выезд для Полтавы. Что смотреть в пятницу в Первой лиге
Ингулец (Петрово) Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости