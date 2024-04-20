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Первая лига. Металлург – Буковина 0:5. Покер опытного Палагнюка
Стартовая игра субботы
Фото: ФСК Буковина
Встреча четвёртой и первой команд группы. Подопечные Антона Гая все четыре матча проиграли и постепенно опускаются вниз в турнирной таблице. "Буковина" в прошлой игре дома сыграла вничью с "Горняком-Спортом". Победа позволяла команде из Черновцов остаться на первом месте.
Гости прогнозированно с первых минут начали давить на защиту соперника, но не могли довести атаки до логического завершения. Запорожцы не прижимались к своим воротам, но до заключительной трети поля доходили редко. Шикарную возможность открыть счет имел Андрейчук, но молодой нападающий "Буковины" не реализовал выход один на один. На 32-й минуте пришлось уже вступать в игру Николаенко, когда он парировал удар Цурупина. В конце первого тайма гости все же добились своего. После удара Гончарука мяч оказался у расстрелявшего ворота Палагнюка - 0:1. Это был единственный гол до перерыва.
Во второй половине встречи коллектив из Черновцов продолжил доминировать. Стоит отметить Гордия Николаенко, выручавшего запорожцев и сохраняющего интригу в матче. На 55-й минуте Хуссин сбил Новотрясова и арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал опытный Палагнюк – 0:2. На 61-й минуте арбитр назначил еще одно пенальти в ворота хозяев. И на этот раз Палагнюк тоже не промахнулся - 0:3. Хеттрик опытного нападающего "Буковины". На 82-й минуте только что вышедший на замену Власенко с нескольких метров переправил мяч в сетку - 0:4. Запорожцы посыпались, а гости не собирались останавливаться на достигнутом. Через две минуты ударом головой свой четвёртый гол в матче забил Палагнюк.
В итоге буковинцы впервые за три тура побеждают и продолжают лидировать.
Группа "Выбывание". Пятый тур
"Металлург" - "Буковина" 0:5
Голы: Палагнюк (38, 55 пен, 62, пен, 84), Власенко (82)
"Металлург" (стартовый состав): Николаенко – Страдс, Куралех, Костюченко, Ишимский, Хусин, Близнюк, Шейн, Юдин, Васильченко, Мисанов
"Буковина" (стартовый состав): Пономаренко – Андрейчук, Будняк, Гончарук, Дворовенко, Лопыренок, Новотрясов, Палагнюк, Пец, Солдат, Цурупин
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