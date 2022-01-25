Как футзалист сборной Украины эпично не попал в пустые ворота в матче ЕВРО против сербов

Сборная Украины по футзалу неудачно начала турнир, проиграв в первом поединке Нидерландам, однако во втором матче соревнования "сине-желтые" камня на камне не оставили от национальной команды Сербии (6:1).

Счет на табло мог быть крупнее – в частности, великолепный момент запорол украинский игрок Игорь Корсун.

Подхватив мяч в центре, исполнитель со всех ног побежал к пустым воротам, но слишком далеко отпустил от себя снаряд и шокировал зрителей. Тем не менее, свою фамилию в список забивавших Корсун все-таки внес.

Решающие поединки в группе состоятся 28 января (21:30 по киевскому времени, "сине-желтые" сыграют против Португалии). Стоит напомнить, что Украина шесть раз подряд выходила в плей-офф футзального Евро.