Как футзалист сборной Украины эпично не попал в пустые ворота в матче ЕВРО против сербов
Уже видел мяч в сетке
Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Украины по футзалу неудачно начала турнир, проиграв в первом поединке Нидерландам, однако во втором матче соревнования "сине-желтые" камня на камне не оставили от национальной команды Сербии (6:1).
Счет на табло мог быть крупнее – в частности, великолепный момент запорол украинский игрок Игорь Корсун.
Подхватив мяч в центре, исполнитель со всех ног побежал к пустым воротам, но слишком далеко отпустил от себя снаряд и шокировал зрителей. Тем не менее, свою фамилию в список забивавших Корсун все-таки внес.
Решающие поединки в группе состоятся 28 января (21:30 по киевскому времени, "сине-желтые" сыграют против Португалии). Стоит напомнить, что Украина шесть раз подряд выходила в плей-офф футзального Евро.
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