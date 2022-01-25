  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Футзал
  4. Как футзалист сборной Украины эпично не попал в пустые ворота в матче ЕВРО против сербов
В тренде

Как футзалист сборной Украины эпично не попал в пустые ворота в матче ЕВРО против сербов

Футзал
(2 голосов)

Уже видел мяч в сетке

Как футзалист сборной Украины эпично не попал в пустые ворота в матче ЕВРО против сербов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Украины по футзалу неудачно начала турнир, проиграв в первом поединке Нидерландам, однако во втором матче соревнования "сине-желтые" камня на камне не оставили от национальной команды Сербии (6:1).

Счет на табло мог быть крупнее – в частности, великолепный момент запорол украинский игрок Игорь Корсун.

Подхватив мяч в центре, исполнитель со всех ног побежал к пустым воротам, но слишком далеко отпустил от себя снаряд и шокировал зрителей. Тем не менее, свою фамилию в список забивавших Корсун все-таки внес.

Решающие поединки в группе состоятся 28 января (21:30 по киевскому времени, "сине-желтые" сыграют против Португалии). Стоит напомнить, что Украина шесть раз подряд выходила в плей-офф футзального Евро.

Читайте такжеПовторение рекорда. Видео голов и обзор матча Сербия - Украина 1:6

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по футзалу сборная Сербии по футзалу
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Prideman (Lviv)
25.01.2022 в 11:41
Ну і ну. То треба було бігти з мячем фактично у ворота. З центру поля важко влучити у порожні ворота
Ответить
0
0
avatar
ascent (Луксор)
25.01.2022 в 11:34
Парень в сборную Украины по футболу стучится...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...