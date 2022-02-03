Экс-капитан футзальной сборной: Приятно, что у нас сборная состоит из украинцев. Натурализованные игроки - это неприемлемо

Известный украинский футзалист Федор Пылыпив, который вместе с национальной сборной в 2001 году доходил до финала чемпионата Европы, поделился ожиданиями от полуфинала Евро-2022, в котором сборная Украины сыграет с Россией. Напомним, что Украина впервые за 17 лет преодолела стадию четвертьфинала.

- Поделитесь своими ожиданиями от полуфинала чемпионата Европы по футзалу? Рассчитывали, что наша сборная сможет дойти до такой стадии?

- Я всегда верю в сборную Украины. К сожалению, первый матч немного добавил негатива. На мой взгляд, наши ребята недооценили Нидерланды. Однако, это поражение даже пошло на пользу.

Понимал, что можем выйти из группы, а дальше уже будет сложно. Однако, подопечные Косенко доказали, что они могут обыграть любого. Счастлив, что Украина будет играть в полуфинале.

Приятно, что у нас сборная состоит из украинцев. В России, Португалии, Испании – натурализованные игроки, и для меня это неприемлемо.

- Какие сильные стороны сборных Украины и России можете отметить?

- Наша сборная сильна, прежде всего командной игрой и самоотдачей. Главное, чтобы ребята правильно настроились на матч и не перегорели. На мой взгляд, Украина может обыграть любого соперника. Убежден, что тренерский штаб в совершенстве разберет соперника. Важно, что наши футзалисты почувствовали уверенность в своих силах. У нашей сборной есть хорошие «столбы», и технических игроков тоже хватает.

На мой взгляд, сборная Россия сейчас самая сильная команда на Евро. Это тот соперник, у которого почти нет слабых сторон. У них есть баланс в защите и нападении. Они могут использовать разные тактические схемы, но вся игра строится на индивидуальных качествах футзалистов.

- За счет чего наша сборная может одержать победу?

- У нас нет таких сильных игроков, как в России, однако мы достигаем своего за счет командной игры. Нашим парням следует дисциплинированно играть в защите, подстраховывать друг друга. Главное, не прижиматься к своим воротам, выжимать соперников в центр поля.

К тому же, стоит в определенные отрезки матча прессинговать соперника и выжимать максимум из своих моментов. Важно, чтобы наши ребята восстановились и были готовы в функциональном плане.

- По вашему мнению, у нашей сборной вполне реальные шансы выйти в финал? Если учитывать четвертьфинальный матч против Грузии, то сборная Россия пока не выглядит непобедимой...

- Шансы есть всегда. Наша сборная доказала, что с ней следует считаться. Ребята поверили в свои силы. Если сыграем в свой лучший футбол, то сможем добиться желаемого результата.

До осуществления мечты всего два шага, и с мотивацией у сборной Украины нет проблем. Если выигрываем у России, то можем завоевать золотые медали. Испания и Португалия не те соперники, которых нельзя побеждать.