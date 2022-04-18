Футзал Щецин сыграет благотворительный матч против сборной украинских игроков, выступающих в Польше
Поединок состоится 20 апреля
Фото: 5x5.org.ua
Команда Первой лиги чемпионата Польши "Футзал Щецин" (играет в Северной зоне) сыграет благотворительный товарищеский матч против сборной украинских футболистов, выступающих в Польше. Об этом сообщает портал 5x5.
Этот поединок будет проходить в рамках благотворительного проекта "Польский футбол для Украины" и состоится 20 апреля в 19.30 по киевскому времени. Все вырученные деньги от этого матча пойдут на гуманитарные нужды украинцев, которые сейчас находятся в Польше.
Отметим, что по итогам сезона в чемпионате Польши среди команд Первой лиги (Северная зона) "Футзал Щецин" занял седьмое место. Цвет этой команды защищает украинец Максим Сапон.
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