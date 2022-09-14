Официально: Франковский Ураган заменит херсонский Продэксим в нынешнем сезоне ЛЧ

Херсонский "Продэксим" не представит Украину в Лиге чемпионов по футзалу. Вместо него в турнире сыграет "Ураган" из Ивано-Франковска.

4-кратный чемпион Украины "Продэксим" должен был представлять Украину в сезоне Лиги чемпионов по футзалу, но клуб не заявился ни на один из турниров: ни на национальном уровне, ни на международном.

Таким образом, Украину в новом сезоне в ЛЧ будет представлять ивано-франковский "Ураган".

Сегодня УЕФА официально утвердил данное решение.

Ну и отметим, что в своей группе с Ураганом сыграют "Бенфика" (Португалия), "Холодаш" (Венгрия), "Юнайтед Галац" (Румыния, хозяин площадки).

Матчи пройдут в период с 25 по 30 октября в румынском городе Галац. Добавим, что в Элитный раунд ЛЧ выйдут три лучшие команды квартета.