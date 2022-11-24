Шансы тают. Ураган проиграл Спортингу в группе футзальной Лиги чемпионов
После победы над итальянцами - поражение от португальцев
Фото: НФК Ураган / Автор невідомий
В четверг, 24 ноября, ивано-франковский "Ураган" сыграл свой второй матч в группе элитного раунда Лиги чемпионов по футзалу.
Соперником украинцев был лиссабонский "Спортинг".
После
"Спортинг" забил первые два гола, и не смотря на то, что "Ураган" после перерыва смог сравнять счет, концовка выдалась за португальской командой – еще два гола в ворота ивано-франковцев закрыли игру. Итоговые 2:4. Ураган еще имеет шансы на выход из группы (в финал 4-х выходят только победители группы), однако шансы эти после проигрышу фавориту группы выглядят не самыми большими.
В следующем туре, 26 ноября, украинский клуб сразится против команды "Лозница" из Сербии.
Лига чемпионов по футзалу. Элитный раунд, 2-й тур, 24 ноября
"Ураган" (Украина) – "Спортинг" (Португалия) – 2:4
Голы: Терентьев (18), Швед (35) – Невес (9), Расо (13), Матос (35), Варела (39)
Ураган: Вратари: Хомяк, Савенко. Универсалы: Н. Грицина, М. Грицина, Абакшин, Савенко, Фаренюк, Терентьев, Дычук, Швед, Масевич
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