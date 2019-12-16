Карпаты ушли в отпуск

После заключительного матча в 2019 году против полтавской "Ворсклы" (1:2) игроки и тренеры "Карпат" ушли в зимний отпуск.

Отдыхать "львы" будут до 13-го января, когда игроки соберутся на загородной базе в Брюховичах для прохождения медосмотра.

Первая часть зимних сборов запланирована во Львове, она будет проходить с 15-го по 24 января. Вторую часть подготовки львовяне проведут в Турции с 25 января по 15 февраля.

После иностранных сборов "Карпаты" вернутся во Львов и начнут непосредственную подготовку к матчу против "Днепра-1" (базовая дата - 22 февраля).