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Карпаты ушли в отпуск

Премьер-лига
(1 голосов)

Отдыхать команда будет до 13 января

Карпаты ушли в отпуск
Новина українською

После заключительного матча в 2019 году против полтавской "Ворсклы" (1:2) игроки и тренеры "Карпат" ушли в зимний отпуск.

Отдыхать "львы" будут до 13-го января, когда игроки соберутся на загородной базе в Брюховичах для прохождения медосмотра.

Первая часть зимних сборов запланирована во Львове, она будет проходить с 15-го по 24 января. Вторую часть подготовки львовяне проведут в Турции с 25 января по 15 февраля.

После иностранных сборов "Карпаты" вернутся во Львов и начнут непосредственную подготовку к матчу против "Днепра-1" (базовая дата - 22 февраля).

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В статье: Карпаты (Львов)
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Источник:
ФК Карпаты

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Комментарии (4)
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Bonus (Львів)
17.12.2019 в 10:01
Таке враження, що вони все перше коло були у відпустці...
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0
Конфуцій (Львів)
17.12.2019 в 07:01
Заслужили
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+1
0
кацо71 (Львів)
17.12.2019 в 06:39
не вертайтесь з відтам.не зліть людей
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+1
0
danor75 (Львів)
17.12.2019 в 05:49
Просто ушли….
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0
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