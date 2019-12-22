Президент Коринтианса рассказал, какую сумму Динамо потребовало за Сидклея

Президент "Коринтианса" Андрес Санчес дал понять, что его клуб не намерен переплачивать за игрока "Динамо" Сидклея.

"Динамо ждет открытия трансферного окна, мы дали им срок на принятие решения до 10-12 января. После этого мы переключаемся на другие варианты. Сейчас мы все еще хотим подписать Сидклея, но считаем, что было бы глупо взять его в аренду на год, а потом потерять.

И мы также не верим в правильность того, что нужно заплатить за его трансфер 5,6 млн евро, которые они просят", – цитирует Санчеса Globo.