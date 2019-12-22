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Президент Коринтианса рассказал, какую сумму Динамо потребовало за Сидклея

Премьер-лига
(3 голосов)

Бразильский клуб не намерен переплачивать за игрока

Президент Коринтианса рассказал, какую сумму Динамо потребовало за Сидклея
Новина українською

Президент "Коринтианса" Андрес Санчес дал понять, что его клуб не намерен переплачивать за игрока "Динамо" Сидклея.

"Динамо ждет открытия трансферного окна, мы дали им срок на принятие решения до 10-12 января. После этого мы переключаемся на другие варианты. Сейчас мы все еще хотим подписать Сидклея, но считаем, что было бы глупо взять его в аренду на год, а потом потерять.

И мы также не верим в правильность того, что нужно заплатить за его трансфер 5,6 млн евро, которые они просят", – цитирует Санчеса Globo.

В этом сезоне Сидклей ни разу не появлялся на поле в составе первой команды киевлян.

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В статье: Коринтианс (Бразилия) Динамо (Киев) Сидклей
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Комментарии (2)
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Карбид кальция (Донецк/Николаев)
22.12.2019 в 15:54
Три Иванисени просят за одного толстунчикв.
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ivst (kharkov)
22.12.2019 в 14:28
интересно - какова цель менеджеров "Динамо" при назначении этой безумной суммы, которая 1) никогда не будет по карману бразильской команде; 2) совершенно не соответствует абсолютному лавочнику? могу лишь предположить, что мутная схема, которая использовалась при его покупке через офшор, требует какого-то логичного завершения; P.S. я думаю, что Геллер (или кто там командует в "Заре"?) на фоне этой информации должен за Иванисеню требовать минимум десятку
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