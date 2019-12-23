Официально: Динамо вернуло Русина из аренды

Нападающий "Динамо" Назарий Русин, который последние полгода выступал на правах аренды в "Заре", возвращается в киевский клуб.

Пока "Динамо" ждет решения вопроса о ситуации с Артемом Бесединым, клуб воспользовался опцией досрочного возвращения футболиста, и Назарий поедет на зимние сборы с первой командой.

Добавим, что нападающий выступал в составе "Зари" с начала нынешнего сезона. Провел 14 матчей в чемпионате Украины (забил пять мячей) и три (два гола) - в квалификации Лиги Европы.