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Официально: Динамо вернуло Русина из аренды
Форвард поедет на зимние сборы с киевлянами
Нападающий "Динамо" Назарий Русин, который последние полгода выступал на правах аренды в "Заре", возвращается в киевский клуб.
Пока "Динамо" ждет решения вопроса о ситуации с Артемом Бесединым, клуб воспользовался опцией досрочного возвращения футболиста, и Назарий поедет на зимние сборы с первой командой.
Добавим, что нападающий выступал в составе "Зари" с начала нынешнего сезона. Провел 14 матчей в чемпионате Украины (забил пять мячей) и три (два гола) - в квалификации Лиги Европы.
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Источник:ФК Динамо
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Комментарии (5)
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KDK2020 (Киев)
23.12.2019 в 18:00
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+3
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Impressed (Украина)
23.12.2019 в 17:40
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+3
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mykolazap (Запорожье)
23.12.2019 в 16:42
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0
-1
Serega1111 (Киев)
23.12.2019 в 17:09
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+2
0
Onside (Чернігів)
23.12.2019 в 17:11
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+3
0
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