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Официально: Динамо вернуло Русина из аренды

Премьер-лига
(2 голосов)

Форвард поедет на зимние сборы с киевлянами

Официально: Динамо вернуло Русина из аренды
Новина українською

Нападающий "Динамо" Назарий Русин, который последние полгода выступал на правах аренды в "Заре", возвращается в киевский клуб.

Пока "Динамо" ждет решения вопроса о ситуации с Артемом Бесединым, клуб воспользовался опцией досрочного возвращения футболиста, и Назарий поедет на зимние сборы с первой командой.

Добавим, что нападающий выступал в составе "Зари" с начала нынешнего сезона. Провел 14 матчей в чемпионате Украины (забил пять мячей) и три (два гола) - в квалификации Лиги Европы.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Назарий Русин
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (5)
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KDK2020 (Киев)
23.12.2019 в 18:00
із перспективами цього гравця можете розпрощатися. він зникне слідом за солем і родрігесом, буде визнаний абсолютно не придатним, як яремчук, й може закінчити як бєсєдін.
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+3
0
Impressed (Украина)
23.12.2019 в 17:40
жаль. Леднев и Русин отличные игроки, но ДК как всегда загубит таланты. у них дар в последнее время особенно!
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+3
0
mykolazap (Запорожье)
23.12.2019 в 16:42
Видать с Артемкой не все так гладко будет с допингом, иначе зачем им два активных, но бестолковеньких нападающих, стоящих друг друга.
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0
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
23.12.2019 в 17:09
Каждый из них - бестолковенький по-своему. Разноплановые форварды в команде - это хорошо. Правда надо чтобы тренер четко понимал когда какой нужен и перед игрой и походу игры, а когда у Динамо будет такой тренер - неизвестно ((
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+2
0
Onside (Чернігів)
23.12.2019 в 17:11
Тут є ще питання що з рештою лісу робити. Соль і Родрігес (хоча наскільки він форвард те ще питання) також все ще в команді, а ДК грає в одного нападника.
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+3
0

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