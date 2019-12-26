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Гитченко рассказал о методах воздействия тренера Рябоконя на футболистов
Влияние взглядом
Защитник "Десны" Андрей Гитченко ответил на вопрос о взаимоотношениях между главным тренером Александром Рябоконем и командой.
Андрей признался, что Рябоконь может отругать.
А может так посмотреть, что тебе больше ничего не захочется. Ты все сам понимаешь.
Высказался и сам Александр Рябоконь.
"То, что по мне так особо не "поездишь" - это 100%. Но чтобы бить, оскорблять или ругать - такого не бывает", - заверил тренер.
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Источник:Дитинець
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