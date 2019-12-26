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Леднев: Заря точно не слабее Динамо. Примерно на одном уровне

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек Зари, права на которого принадлежат Динамо, рассказал о текущем сезоне

Леднев: Заря точно не слабее Динамо. Примерно на одном уровне
Новина українською

Полузащитник "Зари" Богдан Леднев, права на которого принадлежат "Динамо", рассказал журналу "Футбол", как для него (и для команды) складывается нынешний сезон.

— Русин зимой вернется в "Динамо", а у вас в контракте аренда до лета. Как так вышло?

— При подписании моего контракта выдвинули такие условия. Они устроили обе стороны.

— Если "Заря" займет второе место и получит право играть в Лиге чемпионов — вы останетесь в "Заре" или вернетесь в "Динамо"?

— Для начала нужно сделать это, а затем будем обсуждать. По контракту я обязан буду вернуться в "Динамо". От меня мало что зависит.

— "Заря" без вас с Русиным раскатала "Динамо" в Киеве (2:1). Вы удивились?

— Приятно побеждать такие команды, как "Динамо". Но я не воспринимаю этот результат как сенсацию. У "Зари" приличная команда. Мы точно не слабее "Динамо". Примерно на одном уровне.

— Вы поставили для себя цель — во чтобы то ни стало закрепиться в "Динамо"?

— Этому клубу принадлежит мой контракт. Естественно, у меня есть желание проявить себя в киевском "Динамо", иначе затем я туда переходил? Не для того же, чтобы числиться, верно? Да, "Динамо" переживает трудные времена, но, надеюсь, дальше все будет хорошо.

— У "Шахтера" 14-очковый отрыв от "Динамо". Когда "Шахтер" встречается с "Динамо", вы за "горняков"?

— Нет, симпатии на стороне "Динамо". Понятно, что с точки зрения турнирной ситуации "Заре" лучше, чтобы "Динамо" теряло как можно больше очков, но моя душа все равно больше лежит к Киеву, чем к Донецку.

— Вы себя считаете воспитанником "Динамо" или "Днепра"?

— Пятьдесят на пятьдесят.

— Симпатии к "Днепру-1" у вас есть или это другая команда?

— Из настоящего "Днепра" осталось всего несколько ребят, которых я знаю. Это абсолютно новая команда.

— Кто из нынешнего состава "Зари" обязан быть в заявке на Евро-2020?

— За эти полгода в "Зари" раскрылось немало ребят. Я не хочу переходить на личности, но если весной ребята продолжат прогрессировать, думаю, реально увидеть кого-то из троих на Евро-2020.

— Вы видите себя в сборной на Евро?

— Мечтаю об этом. Но мне нужно еще прибавлять. Плюс должно совпасть много факторов.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Богдан Леднев
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (1)
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dago52
26.12.2019 в 19:16
Бетс2К. к о м (Ввести в Гугле) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации.
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