Леднев: Заря точно не слабее Динамо. Примерно на одном уровне

Полузащитник "Зари" Богдан Леднев, права на которого принадлежат "Динамо", рассказал журналу "Футбол", как для него (и для команды) складывается нынешний сезон.

— Русин зимой вернется в "Динамо", а у вас в контракте аренда до лета. Как так вышло?

— При подписании моего контракта выдвинули такие условия. Они устроили обе стороны.

— Если "Заря" займет второе место и получит право играть в Лиге чемпионов — вы останетесь в "Заре" или вернетесь в "Динамо"?

— Для начала нужно сделать это, а затем будем обсуждать. По контракту я обязан буду вернуться в "Динамо". От меня мало что зависит.

— "Заря" без вас с Русиным раскатала "Динамо" в Киеве (2:1). Вы удивились?

— Приятно побеждать такие команды, как "Динамо". Но я не воспринимаю этот результат как сенсацию. У "Зари" приличная команда. Мы точно не слабее "Динамо". Примерно на одном уровне.

— Вы поставили для себя цель — во чтобы то ни стало закрепиться в "Динамо"?

— Этому клубу принадлежит мой контракт. Естественно, у меня есть желание проявить себя в киевском "Динамо", иначе затем я туда переходил? Не для того же, чтобы числиться, верно? Да, "Динамо" переживает трудные времена, но, надеюсь, дальше все будет хорошо.

— У "Шахтера" 14-очковый отрыв от "Динамо". Когда "Шахтер" встречается с "Динамо", вы за "горняков"?

— Нет, симпатии на стороне "Динамо". Понятно, что с точки зрения турнирной ситуации "Заре" лучше, чтобы "Динамо" теряло как можно больше очков, но моя душа все равно больше лежит к Киеву, чем к Донецку.

— Вы себя считаете воспитанником "Динамо" или "Днепра"?

— Пятьдесят на пятьдесят.

— Симпатии к "Днепру-1" у вас есть или это другая команда?

— Из настоящего "Днепра" осталось всего несколько ребят, которых я знаю. Это абсолютно новая команда.

— Кто из нынешнего состава "Зари" обязан быть в заявке на Евро-2020?

— За эти полгода в "Зари" раскрылось немало ребят. Я не хочу переходить на личности, но если весной ребята продолжат прогрессировать, думаю, реально увидеть кого-то из троих на Евро-2020.

— Вы видите себя в сборной на Евро?

— Мечтаю об этом. Но мне нужно еще прибавлять. Плюс должно совпасть много факторов.