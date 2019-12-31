Вакуленко: В Украине до 21 года все чемпионы мира, а дальше не идем

Защитник "Карпат" Сергей Вакуленко высказал свое мнение, почему молодые перспективные украинские игроки по достижению определенного возраста останавливаются в развитии.

"Все дело в нашем менталитете, на каком-то уровне всех все начинает устраивать. Мол, теплая ванна, я — футболист Премьер-лиги, получаю какие-то деньги, мне достаточно. Это неправильно. До 19-21 года у нас все чемпионы мира, а дальше не идем.

Малиновский, Зинченко и остальные пацаны — все они были с нами, играли и во Второй лиге, и на область, и без команд находились. Иванисеня попал в сборную Украины, а из-за травмы колена два года до этого сидел без команды. Потом был "Ильичевец", но и там он толком не попадал в состав. А теперь так вот все поменялось. Значит, они этого хотели, шли к этому. И у них получилось.

Я хорошо знаю Малиновского, его пример для меня самый яркий. Человека убрали из "Шахтера", после академии его не взяли дальше никуда, хотя был "Шахтер-3" и дубль. То есть он ушел, полгода играл на область в Житомире, потом вернулся в "Шахтер-3" и только после этого пошел, пошел, пошел. По большому счету, он сделал нереальное", — сказал Вакуленко.