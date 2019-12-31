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Вакуленко: В Украине до 21 года все чемпионы мира, а дальше не идем

Премьер-лига
(1 голосов)

Вопрос не риторический

Вакуленко: В Украине до 21 года все чемпионы мира, а дальше не идем
Новина українською

Защитник "Карпат" Сергей Вакуленко высказал свое мнение, почему молодые перспективные украинские игроки по достижению определенного возраста останавливаются в развитии.

"Все дело в нашем менталитете, на каком-то уровне всех все начинает устраивать. Мол, теплая ванна, я — футболист Премьер-лиги, получаю какие-то деньги, мне достаточно. Это неправильно. До 19-21 года у нас все чемпионы мира, а дальше не идем.

Малиновский, Зинченко и остальные пацаны — все они были с нами, играли и во Второй лиге, и на область, и без команд находились. Иванисеня попал в сборную Украины, а из-за травмы колена два года до этого сидел без команды. Потом был "Ильичевец", но и там он толком не попадал в состав. А теперь так вот все поменялось. Значит, они этого хотели, шли к этому. И у них получилось.

Я хорошо знаю Малиновского, его пример для меня самый яркий. Человека убрали из "Шахтера", после академии его не взяли дальше никуда, хотя был "Шахтер-3" и дубль. То есть он ушел, полгода играл на область в Житомире, потом вернулся в "Шахтер-3" и только после этого пошел, пошел, пошел. По большому счету, он сделал нереальное", — сказал Вакуленко.

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В статье: Карпаты (Львов) Сергей Вакуленко
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Комментарии (1)
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Русланбай (Рівне)
31.12.2019 в 19:38
Все правельно сказав. Браво. Коли людина - не тыльки футболыст. А загалом людина яка робить якусь роботу і задовільняється тим що має і не ставить перед собою вищи цілі, тоді завжди стоїш на місці. А стояння на місці це - деградація. Чому таке відбувається Томущо людина яка робить певну роботу , не отримує від неї задоволення. Ну і звичайно менталітет , кудиж без нього. Переважна більшість наших людей , коли тільки трошки розбагатівши , купують собі дороге авто , та вважають себе великим цабе. Розїзджають на ньому по місту з похмурим задумливим видом. щось типу того.
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