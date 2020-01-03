Полузащитник Мариуполя Результат 2019-го не замечательный, но позволяет хорошо отдохнуть

Хавбек ФК "Мариуполь" Игорь Тищенко качестве гостя принял участие в программе на местном телеканале по подведению итогов 2019-го для города Мариуполь.

Ведущие представили Игоря игроком, "который имеет наибольший отношение к городу".

"Видимо так и есть, провожу здесь много времени", - признал Игорь.

Футболист, в частности, выделил в 2019 году для Мариуполя открытие новейшего городского парка, разделенного на зоны, ремонт дорог, фестивали.

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Конечно, подвел Игорь и итог для ФК "Мариуполь".