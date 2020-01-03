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Полузащитник Мариуполя Результат 2019-го не замечательный, но позволяет хорошо отдохнуть
Итоги года
Хавбек ФК "Мариуполь" Игорь Тищенко качестве гостя принял участие в программе на местном телеканале по подведению итогов 2019-го для города Мариуполь.
Ведущие представили Игоря игроком, "который имеет наибольший отношение к городу".
"Видимо так и есть, провожу здесь много времени", - признал Игорь.
Футболист, в частности, выделил в 2019 году для Мариуполя открытие новейшего городского парка, разделенного на зоны, ремонт дорог, фестивали.
Конечно, подвел Игорь и итог для ФК "Мариуполь".
Прежде всего, победой закончили год. Всегда после этого легче идти на каникулы. Чтобы угрызений совести, такая невозможность изменить прошлое. Не скажу, что результат замечательный, но позволяет хорошо отдохнуть и с хорошими мыслями входить в 2020 год.