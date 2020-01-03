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Додо и Майкон вызваны в олимпийскую сборную Бразилии

Премьер-лига
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Селесао начинает отбор на ОИ-2020

Додо и Майкон вызваны в олимпийскую сборную Бразилии
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Два игрока "Шахтера" - полузащитник Майкон и защитник Додо приглашены в Олимпийскую U23 сборную Бразилии для участия в южноамериканском предолимпийском турнире, который пройдет с 18 января по 9 февраля в Колумбии.

"Селесао" предстоит играть в группе B со сборными Перу, Уругвая, Боливии и Парагвая.

Две лучшие команды группы выйдут в финальную часть, сформируют квартет с двумя сильнейшими из группы А (Аргентина, Колумбия, Чили, Эквадор и Венесуэла) и разыграют две путевки на Олимпиаду, которая летом состоится в Токио.

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В статье: Бразилия (U-23) Шахтер (Донецк) Додо Майкон де Андраде
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