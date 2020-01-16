По накатанной схеме: Мариуполь арендовал очередного игрока Шахтера

"Мариуполь" объявил о подписании очередного зимнего новичка.

Азовцы до конца 2020 года взяли в аренду у "Шахтера" нападающего Станислава Библика.

Отметим, что 18-летний парень является воспитанником "Шахтера". В минувшем сезоне за юношескую команду "горняков" забил 11 голов в 18-ти матчах. В текущем сезоне провел 3 матча за молодежный состав "Шахтера".

Игрок юношеской сборной Украины.

Напомним, что чуть ранее "Мариуполь" объявил об аренде у "Шахтера" Артема Дудика и Данила Сагуткина.