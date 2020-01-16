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По накатанной схеме: Мариуполь арендовал очередного игрока Шахтера
Станислав Библик до конца 2020 года будет играть за Мариуполь
"Мариуполь" объявил о подписании очередного зимнего новичка.
Азовцы до конца 2020 года взяли в аренду у "Шахтера" нападающего Станислава Библика.
Отметим, что 18-летний парень является воспитанником "Шахтера". В минувшем сезоне за юношескую команду "горняков" забил 11 голов в 18-ти матчах. В текущем сезоне провел 3 матча за молодежный состав "Шахтера".
Игрок юношеской сборной Украины.
Напомним, что чуть ранее "Мариуполь" объявил об аренде у "Шахтера" Артема Дудика и Данила Сагуткина.
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Источник:ФК Мариуполь
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