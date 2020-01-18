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Десна уничтожила белорусский Спутник 5:0
Черниговчане громят своего соперника в товарищеском матче
В контрольном матче "Десна" играла на выезде с белорусским "Спутником" и разгромила соперника 5:0.
Счет в матче открыл новичок черниговчан форвард Филипп Будковский на 10-й минуте матча. Голы на свой счет также записали нападающий Александр Филиппов, хавбек Орест Кузык, форвард Денис Демьяненко и полузащитник Сергей Старенький.
Контрольный матч
"Десна" (Украина, Чернигов) — "Спутник" (Речица, Беларусь) 5:0
Голы: Будковский, Филиппов, Кузык, Демяненко, Старенький
"Десна" (первый тайм): Литовка, Конопля, Имереков, Ермаков, Западня, Арвеладзе, Калитвинцев, Кузык, Хлебас, Филиппов, Будковский.
"Десна" (второй тайм): Паст, Фаворов, Гитченко, Картушов, Демьяненко. Старенький, Мочуляк, Микитюк, Белыч, Шевцов, Мостовой.