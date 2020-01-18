Александрия разгромила Ботев в контрольном матче. ВИДЕО

Сегодня "Александрия" провела свой первый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции и разгромила болгарский "Ботев" 4:0. Счет в матче открыл Денис Устименко на 28-й минуте после нескольких рикошетов. Позже голы на свой счет также записали Дмитрий Шастал, Максим Задерака и Валерий Лучкевич.

Завтра, 19 января "Александрия" сыграет "Славией" с болгарской Софии.

Товарищеский матч

"Ботев" - "Александрия" 0:4

Голы: Денис Устименко (28), Дмитрий Шастал (51), Максим Задерака (66), Валерий Лучкевич (81).

ФК "Александрия" 1-й тайм: Олег Билык, Александр Мельник, Роман Вантух, Денис Мирошниченко, Антон Шендрик, Артем Гордиенко, Василий Грицук, Алмейда Тейшейра, Евгений Протасов, Богдан Мишенко, Денис Устименко.

2-й тайм: Олег Билык (Дмитрий Рудик 72), Андрей Запорожан, Максим Кулиш, Максим Задерака, Валерий Лучкевич, Каспарс Дубра, Максим Ивахно, Владислав Бабогло, Тимур Срецьков, Алексей Довгий, Дмитрий Шастал.

Главный тренер: Владимир Шаран.

ПФК "Ботев" стартовый состав: Янко Георгиев, Джонатан Перейра, Костадин ничево, Кристиан Димитров, Лазарь Марин, Лучезар Балтанов (К), Радослав Терзиев, Станислав Шопов, Тодор Неделев, Александр Тонев, Антонио Вутова.

Главный тренер: Феррари Спасов

Вашему вниманию видеообзор матча