Динамо - Легия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Киевское "Динамо" готовится провести дебютный товарищеский матч во время подготовки ко второй части сезона-2019/20. Соперником вице-чемпиона Украины будет варшавская "Легия". Начало поединка запланировано на 16:00 по Киеву.

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"Динамо" - "Легия"

Начало в 16:00

"Динамо" (старт): Бойко, Пиварич, Кендзёра, Шабанов, Забарный, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Цитаишвили, Шапаренко, Соль.