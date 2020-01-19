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Динамо - Легия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Динамо - Легия видео онлайн трансляция матча 19.01.2020
Киевское "Динамо" готовится провести дебютный товарищеский матч во время подготовки ко второй части сезона-2019/20. Соперником вице-чемпиона Украины будет варшавская "Легия". Начало поединка запланировано на 16:00 по Киеву.
"Динамо" - "Легия" смотреть онлайн бесплатно очень удобно прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ФК "Динамо".
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"Динамо" - "Легия"
Начало в 16:00
"Динамо" (старт): Бойко, Пиварич, Кендзёра, Шабанов, Забарный, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Цитаишвили, Шапаренко, Соль.