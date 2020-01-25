Жерсон Родригес: Я был в шоке, когда узнал, что попал в дубль. Надеюсь у меня есть шанс исправить это

Вингер киевского "Динамо" Жерсон Родригес дал откровенное интервью.

– Жерсон, почему ты сейчас тренируешься с дублем, как думаешь?

— Слушай, некоторые вещи тяжело объяснить. Начало карьеры в Динамо было очень хорошим для меня, смена тренера не повлияла плохо на климат в команде, все было прекрасно. Мы часто разговаривали с новым тренером, обсуждали мою проблему, почему я не играю, почему постоянно сижу на скамейке запасных. Я понимаю, что это решение тренера перевести меня в дубль, и я его уважаю! Но теперь моя задача – доказать, что я заслуживаю играть в Динамо.

– Объясни ситуацию раз и навсегда – ты приходил в Динамо в качестве вингера или форварда?

— Приходил как вингер. Но для меня не проблема сыграть центральным нападающим.

– Большой процент СМИ рассказывали истории о твоей ночной жизни. Она, действительно, существует в таком объеме?

— Слушай, я обсуждал эти моменты с тренерским штабом. Спрашивал, влияет ли информация в интернете на то, что я не играю. Главное – усердно и старательно работать, а то, что пишет пресса – зачастую ложь.

– Жерсон, я знаю, что уже в первые дни пребывания в Украине ты купил себе "Бентли"…

– Да, к концу в первой недели.

— Ты держишь в голове мысль о смене клуба?

– Слушай, когда я узнал о том, что переведен в дубль, я был шокирован. Я подумал: "Вау, я во второй команде". Это ужасно, но потом я понял, что есть в этом и кое-что положительное. Я понял одно – я не сломаюсь. Я буду бороться изо всех сил и до последнего. Так сказать, начал все с чистого листа.

— Жерсон, в целом, ты надеешься полететь на второй сбор с Динамо?

— Почему нет? Я очень хочу этого. Посмотрим, как сложится ситуация.

– У тебя уже есть предложения из других клубов?

– Да, они есть. Но я их не рассматриваю, так как должен понять, какое будущие ждет меня в Киеве. В чем, действительно, причина того, что я не играю, и есть ли у меня шанс исправить это.