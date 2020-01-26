Михайленко высказался о возможном переходе Зозули в Днепр-1

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко заявил, что хотел бы видеть в составе команды форварда "Альбасете" Романа Зозулю.

"Было бы здорово, если бы Роман пришел к нам. С удовольствием приняли бы его.

С ним есть контакт, есть связь. Но пока у него есть силы, пока он нужен в Испании, Зозуля, наверное, будет оставаться там", — сказал Михайленко YouTube-каналу клуба.