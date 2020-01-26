  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Михайленко высказался о возможном переходе Зозули в Днепр-1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Михайленко высказался о возможном переходе Зозули в Днепр-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Романа готовы принять в команде в любой момент

Михайленко высказался о возможном переходе Зозули в Днепр-1
Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко заявил, что хотел бы видеть в составе команды форварда "Альбасете" Романа Зозулю.

"Было бы здорово, если бы Роман пришел к нам. С удовольствием приняли бы его.

С ним есть контакт, есть связь. Но пока у него есть силы, пока он нужен в Испании, Зозуля, наверное, будет оставаться там", — сказал Михайленко YouTube-каналу клуба.

В этом сезоне Зозуля отметился 3 голами и ассистом в 22 матчах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Зозуля Дмитрий Михайленко Альбасете (Испания) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...