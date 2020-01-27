Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Розыгрыш УПЛ 2019/2020 претендует на рекорд по количеству разгромов
По крайней мере за последние несколько чемпионатов. До рекорда чемпионата 1994/1995 - еще далеко
С начала текущего розыгрыша Украинской Премьер-Лиги состоялось 18 туров и зафиксировано уже 23 победы с разницей в 3 и более мячей. А до конца Чемпионата еще 14 туров.
Для сравнения, за весь прошлый сезон было 28 разгромных викторий, а в позапрошлом - 29.
Именно в нынешнем чемпионате зафиксированы юбилейная 1000-на большая победа за всю историю украинских чемпионатов, а также 200-е большие виктории "Шахтера" и "Динамо".
Авторами всех разгромных побед нынешнего сезона является 7 клубов, а еще 5 команд ("Олимпик", "Львов", "Днепр-1", "Мариуполь" и "Карпаты") имеют возможность пополнить этот список в течение весенней части сезона-2019/20.
Некоторые клубы улучшают и клубные рекордные показатели по количеству крупных побед в течение одного чемпионата. Так в активе "Десны" уже 5 крупных разгромных викторий в УПЛ, в том числе 4 в этом сезоне.
Интересно, что в нынешнем розыгрыше Лиги гости получили в одну большую победу больше - 12, чем хозяева - 11. Если так пойдет и дальше, весной можем констатировать еще два юбилея больших побед, на этот раз выездные - 300-ю в целом (в настоящее время есть 293) и рекордную 80-ю "Динамо", до которой столичному клубу осталось сделать лишь шаг.
|
Сезон
|
Количество (дома + в гостях)
|
Клубы-рекордсмены – победы
|
1992
|
22 (19+3)
|
Таврия, Шахтер – по 3
|
1992/1993
|
29 (25+4)
|
Динамо – 8
|
1993/1994
|
41 (34+7)
|
Нива Т, Шахтер – по 7
|
1994/1995
|
61 (51+10)
|
Динамо – 11
|
1995/1996
|
52 (43+9)
|
Динамо, Днепр – по 6
|
1996/1997
|
41 (35+6)
|
Шахтер – 8
|
1997/1998
|
47 (36+11)
|
Динамо – 13
|
1998/1999
|
39 (25+14)
|
Динамо – 10
|
1999/2000
|
55 (43+12)
|
Динамо – 13
|
2000/2001
|
28 (19+9)
|
Шахтер – 7
|
2001/2002
|
28 (21+7)
|
Динамо – 8
|
2002/2003
|
23 (16+7)
|
Динамо, Шахтер – по 5
|
2003/2004
|
26 (18+8)
|
Динамо, Шахтер – по 7
|
2004/2005
|
23 (16+7)
|
Динамо – 6
|
2005/2006
|
31 (20+11)
|
Динамо – 8
|
2006/2007
|
24 (17+7)
|
Шахтер – 7
|
2007/2008
|
43 (31+12)
|
Шахтер – 11
|
2008/2009
|
28 (19+9)
|
Динамо – 8
|
2009/2010
|
36 (29+7)
|
Динамо, Шахтер – по 6
|
2010/2011
|
37 (23+14)
|
Металлист – 7
|
2011/2012
|
37 (22+15)
|
Шахтер – 10
|
2012/2013
|
45 (32+13)
|
Шахтер – 13
|
2013/2014
|
36 (25+11)
|
Шахтер – 7
|
2014/2015
|
37 (23+14)
|
Шахтер – 11
|
2015/2016
|
43 (24+19)
|
Шахтер – 10
|
2016/2017
|
27 (17+10)
|
Динамо – 8
|
2017/2018
|
29 (17+12)
|
Динамо – 8
|
2018/2019
|
28 (15+13)
|
Шахтер – 12
|
2019/2020
|
23 (11+12)
|
Шахтер – 8
|
РАЗОМ
|
1019 (726+293)