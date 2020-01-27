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Розыгрыш УПЛ 2019/2020 претендует на рекорд по количеству разгромов

Премьер-лига
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По крайней мере за последние несколько чемпионатов. До рекорда чемпионата 1994/1995 - еще далеко

Розыгрыш УПЛ 2019/2020 претендует на рекорд по количеству разгромов
Новина українською

С начала текущего розыгрыша Украинской Премьер-Лиги состоялось 18 туров и зафиксировано уже 23 победы с разницей в 3 и более мячей. А до конца Чемпионата еще 14 туров.

Для сравнения, за весь прошлый сезон было 28 разгромных викторий, а в позапрошлом - 29.

Именно в нынешнем чемпионате зафиксированы юбилейная 1000-на большая победа за всю историю украинских чемпионатов, а также 200-е большие виктории "Шахтера" и "Динамо".

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Авторами всех разгромных побед нынешнего сезона является 7 клубов, а еще 5 команд ("Олимпик", "Львов", "Днепр-1", "Мариуполь" и "Карпаты") имеют возможность пополнить этот список в течение весенней части сезона-2019/20.

Некоторые клубы улучшают и клубные рекордные показатели по количеству крупных побед в течение одного чемпионата. Так в активе "Десны" уже 5 крупных разгромных викторий в УПЛ, в том числе 4 в этом сезоне.

Интересно, что в нынешнем розыгрыше Лиги гости получили в одну большую победу больше - 12, чем хозяева - 11. Если так пойдет и дальше, весной можем констатировать еще два юбилея больших побед, на этот раз выездные - 300-ю в целом (в настоящее время есть 293) и рекордную 80-ю "Динамо", до которой столичному клубу осталось сделать лишь шаг.

Сезон

Количество (дома + в гостях)

Клубы-рекордсмены – победы

1992

22 (19+3)

Таврия, Шахтер – по 3

1992/1993

29 (25+4)

Динамо – 8

1993/1994

41 (34+7)

Нива Т, Шахтер – по 7

1994/1995

61 (51+10)

Динамо – 11

1995/1996

52 (43+9)

Динамо, Днепр – по 6

1996/1997

41 (35+6)

Шахтер – 8

1997/1998

47 (36+11)

Динамо – 13

1998/1999

39 (25+14)

Динамо – 10

1999/2000

55 (43+12)

Динамо – 13

2000/2001

28 (19+9)

Шахтер – 7

2001/2002

28 (21+7)

Динамо – 8

2002/2003

23 (16+7)

Динамо, Шахтер – по 5

2003/2004

26 (18+8)

Динамо, Шахтер – по 7

2004/2005

23 (16+7)

Динамо – 6

2005/2006

31 (20+11)

Динамо – 8

2006/2007

24 (17+7)

Шахтер – 7

2007/2008

43 (31+12)

Шахтер – 11

2008/2009

28 (19+9)

Динамо – 8

2009/2010

36 (29+7)

Динамо, Шахтер – по 6

2010/2011

37 (23+14)

Металлист – 7

2011/2012

37 (22+15)

Шахтер – 10

2012/2013

45 (32+13)

Шахтер – 13

2013/2014

36 (25+11)

Шахтер – 7

2014/2015

37 (23+14)

Шахтер – 11

2015/2016

43 (24+19)

Шахтер – 10

2016/2017

27 (17+10)

Динамо – 8

2017/2018

29 (17+12)

Динамо – 8

2018/2019

28 (15+13)

Шахтер – 12

2019/2020

23 (11+12)

Шахтер – 8

РАЗОМ

1019 (726+293)

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ
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Источник:
УПЛ

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