Розыгрыш УПЛ 2019/2020 претендует на рекорд по количеству разгромов

С начала текущего розыгрыша Украинской Премьер-Лиги состоялось 18 туров и зафиксировано уже 23 победы с разницей в 3 и более мячей. А до конца Чемпионата еще 14 туров.

Для сравнения, за весь прошлый сезон было 28 разгромных викторий, а в позапрошлом - 29.

Именно в нынешнем чемпионате зафиксированы юбилейная 1000-на большая победа за всю историю украинских чемпионатов, а также 200-е большие виктории "Шахтера" и "Динамо".

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Авторами всех разгромных побед нынешнего сезона является 7 клубов, а еще 5 команд ("Олимпик", "Львов", "Днепр-1", "Мариуполь" и "Карпаты") имеют возможность пополнить этот список в течение весенней части сезона-2019/20.

Некоторые клубы улучшают и клубные рекордные показатели по количеству крупных побед в течение одного чемпионата. Так в активе "Десны" уже 5 крупных разгромных викторий в УПЛ, в том числе 4 в этом сезоне.

Интересно, что в нынешнем розыгрыше Лиги гости получили в одну большую победу больше - 12, чем хозяева - 11. Если так пойдет и дальше, весной можем констатировать еще два юбилея больших побед, на этот раз выездные - 300-ю в целом (в настоящее время есть 293) и рекордную 80-ю "Динамо", до которой столичному клубу осталось сделать лишь шаг.