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Динамо Киев - Динамо Брест: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Милевский и Хачериди против бывшей команды

Динамо Киев - Динамо Брест: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

Вице-чемпион Украины продолжает подготовку ко второй части сезона. Пятым соперником подопечных Алексея Михайличенко на сборах в Турции станет брестское "Динамо", которое выиграло в прошлом сезоне чемпионат Беларуси. Примечателен этот поединок также тем, что в цвета брестчан сейчас защищают два знаковых экс-игрока киевлян: Артём Милевский и Евгений Хачериди.

Матч "Динамо" Киев - "Динамо" Брест состоится в понедельник, 27 января, и начнётся в 16:00 по киевскому времени. Смотреть онлайн бесплатно матч можно прямо в этой новости в плеере Youtube-канала ФК "Динамо" ниже.

Напомним, что UA-Футбол ведёт таблицу контрольных матчей команд УПЛ, где есть результаты и авторы голов во всех играх клубов нашей Премьер-лиги на текущих зимних сборах.

27 января. 16:00 по Киеву
"Динамо" (Киев) - "Динамо" (Брест)

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В статье: Динамо (Киев) Динамо (Брест)
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