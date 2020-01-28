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Динамо - Кайрат: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(2 голосов)

Киевляне завершают первый сбор

Динамо - Кайрат: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

Заключительным поединком "бело-синих" на первом турецком сборе станет встреча с "Кайратом". В прошлом чемпионате Казахстана, который завершился в ноябре, ближайший соперник киевлян занял второе место в таблице и летом будет стартовать в квалификации Лиги Европы. Отметим, что против "Динамо" может выйти украинский нападающий Адеринсола Эсеола, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром "Кайрата" и одним из лучших в казахстанской Премьер-лиге.

Поединок "Динамо" - "Кайрат" состоится во вторник, 28 января в 11:00 по Киеву (в Казахстане в это время будет 15:00). Смотреть онлайн бесплатно матч можно прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ФК "Динамо".

Следите за всеми матчами украинских команд на зимних сборах в специальной таблице контрольных матчей клубов УПЛ.

28 января. 11:00 по Киеву
"Динамо" (Киев) - "Кайрат" (Алматы)

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В статье: Динамо (Киев) Кайрат (Алма-Аты)
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