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Пятов: Бенфика - хорошая команда, которую можно проходить

Премьер-лига
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До первого матча всего три недели

Пятов: Бенфика - хорошая команда, которую можно проходить
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Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов рассказал, как команда готовится к матчам 1/16 Лиги Европы с "Бенфикой".

"Конечно смотрим матчи "Бенфики". Сейчас все доступно в интернете. Очень приличная команда, очень. Тяжело будет, но я всегда говорю, что нет ничего невозможного.

У них плюс, что идет чемпионат. Это самое главное. Больше я не вижу разницы, что они сильнее нас. Хорошая команда, которую можно проходить, но нужно подготовится. Шансы одинаковые", - сказал Пятов.

Напомним, что матчи "Бенфики" и "Шахтера" состоятся 20 и 27 февраля.

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В статье: Андрей Пятов Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк)
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