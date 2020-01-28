Премьер-лига
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Травма Каргбо оказалась несерьезной
Форвард должен скоро вернуться
Нападающий "Динамо" Ибрагим Каргбо, который получил повреждение в контрольном матче с "Кайратом" (2:0), в скором времени должен вернуться в строй.
Как сообщил журналист программы "Футбольный формат" Олег Ящук, травма бельгийца оказалось несерьезной.
Точные сроки восстановления игрока будут известны уже после обследования в Киеве, куда команда уже вернулась.
Напомним, что на свой второй турецкий сбор "Динамо" отправится 2 февраля.
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Источник:Инстаграм
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