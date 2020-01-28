  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Травма Каргбо оказалась несерьезной
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Травма Каргбо оказалась несерьезной

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард должен скоро вернуться

Травма Каргбо оказалась несерьезной
Новина українською

Нападающий "Динамо" Ибрагим Каргбо, который получил повреждение в контрольном матче с "Кайратом" (2:0), в скором времени должен вернуться в строй.

Как сообщил журналист программы "Футбольный формат" Олег Ящук, травма бельгийца оказалось несерьезной.

Точные сроки восстановления игрока будут известны уже после обследования в Киеве, куда команда уже вернулась.

Напомним, что на свой второй турецкий сбор "Динамо" отправится 2 февраля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Ибрагим Каргбо-младший
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Инстаграм

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...