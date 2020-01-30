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Шаран о поисках форварда для Александрии: Просмотрели множество легионеров

Премьер-лига
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"В нашей команде прежде всего нужно знать человеческие качества новичка"

Шаран о поисках форварда для Александрии: Просмотрели множество легионеров
Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран признался, что для команды до сих пор не нашли хорошего форварда, о котором он говорит еще с декабря.

- В успех этого дела мне уже не верится. Мы уже увидели множество легионеров, но все они не лучше наших ребят.

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Тем более иностранцы хотят подписывать контракт сразу, без просмотра. А в нашей команде прежде всего нужно знать человеческие качества новичка.

Еще есть время, посмотрим, как все сложится. По крайней мере наш президент готов предложить сильному нападающему надлежащие условия для плодотворной работы.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия легионеры тренировочный сбор
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Источник:
ФК Олександрія

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