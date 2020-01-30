Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шаран о поисках форварда для Александрии: Просмотрели множество легионеров
"В нашей команде прежде всего нужно знать человеческие качества новичка"
Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран признался, что для команды до сих пор не нашли хорошего форварда, о котором он говорит еще с декабря.
- В успех этого дела мне уже не верится. Мы уже увидели множество легионеров, но все они не лучше наших ребят.
Тем более иностранцы хотят подписывать контракт сразу, без просмотра. А в нашей команде прежде всего нужно знать человеческие качества новичка.
Еще есть время, посмотрим, как все сложится. По крайней мере наш президент готов предложить сильному нападающему надлежащие условия для плодотворной работы.