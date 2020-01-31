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Персиковые. Коноплянка сравнил сбор Шахтера с Шальке и требованиями Хуанде Рамоса

Премьер-лига
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Персиковые. Коноплянка сравнил сбор Шахтера с Шальке и требованиями Хуанде Рамоса
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Левый вингер "Шахтера" и национальной сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о легких и тяжелых тренировочных сборах в своей карьере.

Начал он со сбора "Шахтера".

"Это "персиковый" сбор, я о таком мечтал. Если бы у меня в начале карьеры были такие сборы, я бы переплюнул даже Славу Шевчука.

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Худшие, наверное, в Хуанде Рамоса. В плане физического состояния. Мы очень много бегали.

И в Германии. Там три года множатся сразу на два", - сказал "постаревший" Коноплянка.

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В статье: Евгений Коноплянка Вячеслав Шевчук Хуанде Рамос Шальке (Гельзенкирхен) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Dnepr-75 (Днiпро)
31.01.2020 в 11:14
Так потому с Рамосом и играли в финале ЛЕ и чемпионат Германии на уровне,а персиковые сборы для ЧУ сойдут.
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