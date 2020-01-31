Персиковые. Коноплянка сравнил сбор Шахтера с Шальке и требованиями Хуанде Рамоса

Левый вингер "Шахтера" и национальной сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о легких и тяжелых тренировочных сборах в своей карьере.

Начал он со сбора "Шахтера".

"Это "персиковый" сбор, я о таком мечтал. Если бы у меня в начале карьеры были такие сборы, я бы переплюнул даже Славу Шевчука.

Худшие, наверное, в Хуанде Рамоса. В плане физического состояния. Мы очень много бегали.

И в Германии. Там три года множатся сразу на два", - сказал "постаревший" Коноплянка.