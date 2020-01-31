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Персиковые. Коноплянка сравнил сбор Шахтера с Шальке и требованиями Хуанде Рамоса
Разделил по тяжести
Левый вингер "Шахтера" и национальной сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о легких и тяжелых тренировочных сборах в своей карьере.
Начал он со сбора "Шахтера".
"Это "персиковый" сбор, я о таком мечтал. Если бы у меня в начале карьеры были такие сборы, я бы переплюнул даже Славу Шевчука.
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Худшие, наверное, в Хуанде Рамоса. В плане физического состояния. Мы очень много бегали.
И в Германии. Там три года множатся сразу на два", - сказал "постаревший" Коноплянка.
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Источник:Трендець
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