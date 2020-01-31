Анкарагюджю представил Жерсона Родригеса

Вингер "Динамо" Жерсон Родригес продолжит карьеру в турецком "Анкарагюджю".

Турецкий клуб официально представил новичков, среди которых есть и люксембуржец.

Турки арендовали игрока до конца текущего сезона, об условиях возможного выкупа ничего не говорится.

Напомним, что с киевлянами на первый сбор в Турцию Жерсон не ездил, так как тренерский штаб во главе с Алексеем Михайличенко не видит игрока в составе.