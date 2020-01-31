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Анкарагюджю представил Жерсона Родригеса

Премьер-лига
(2 голосов)

Хавбек перебрался в Турцию

Анкарагюджю представил Жерсона Родригеса
Новина українською

Вингер "Динамо" Жерсон Родригес продолжит карьеру в турецком "Анкарагюджю".

Турецкий клуб официально представил новичков, среди которых есть и люксембуржец.

Турки арендовали игрока до конца текущего сезона, об условиях возможного выкупа ничего не говорится.

Напомним, что с киевлянами на первый сбор в Турцию Жерсон не ездил, так как тренерский штаб во главе с Алексеем Михайличенко не видит игрока в составе.

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В статье: Динамо (Киев) Жерсон Родригес Анкарагюджю
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Комментарии (3)
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аалекс ( Крым)
31.01.2020 в 19:21
Интересно, если заиграет, будут возвращать в Динамо или постараются продать?
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0
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v.grischuk (Винница)
31.01.2020 в 19:10
Всраться можно какая важная новость!
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0
0
avatar
Napoli
31.01.2020 в 18:54
Динамо, вы #банутые??? Зачем покупать игроков, а потом их сливать через пол года???
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0
-1

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