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Анкарагюджю представил Жерсона Родригеса
Хавбек перебрался в Турцию
Вингер "Динамо" Жерсон Родригес продолжит карьеру в турецком "Анкарагюджю".
Турецкий клуб официально представил новичков, среди которых есть и люксембуржец.
Турки арендовали игрока до конца текущего сезона, об условиях возможного выкупа ничего не говорится.
Напомним, что с киевлянами на первый сбор в Турцию Жерсон не ездил, так как тренерский штаб во главе с Алексеем Михайличенко не видит игрока в составе.
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Комментарии (3)
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аалекс ( Крым)
31.01.2020 в 19:21
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v.grischuk (Винница)
31.01.2020 в 19:10
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Napoli
31.01.2020 в 18:54
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