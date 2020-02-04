Московское Динамо проявляет интерес к Кадару - источник

Защитник киевского "Динамо" Томаш Кадар может продолжить карьеру в России.

Как сообщил журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык, к игроку проявляет интерес "Динамо" московское.

Возможно, именно из-за желания ускорить данный трансферный процесс, Кадар и нагрубил Алексею Михайличенко во время сборов в Турции, за что и был переведен в дубль.

Напомним, что в нынешнем сезоне Кадар провел 20 матчей за "Динамо", в которых отдал 1 ассист. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года.