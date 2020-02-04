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Московское Динамо проявляет интерес к Кадару - источник
Возможно, из-за этого защитник и повздорил с тренером киевлян
Защитник киевского "Динамо" Томаш Кадар может продолжить карьеру в России.
Как сообщил журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык, к игроку проявляет интерес "Динамо" московское.
Возможно, именно из-за желания ускорить данный трансферный процесс, Кадар и нагрубил Алексею Михайличенко во время сборов в Турции, за что и был переведен в дубль.
Напомним, что в нынешнем сезоне Кадар провел 20 матчей за "Динамо", в которых отдал 1 ассист. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года.
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Комментарии (5)
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Инспектор ( )
04.02.2020 в 19:31
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armik (Киев)
04.02.2020 в 19:39
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Ten0N (Leopolis)
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Serega1111 (Киев)
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armik (Киев)
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