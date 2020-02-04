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Московское Динамо проявляет интерес к Кадару - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Возможно, из-за этого защитник и повздорил с тренером киевлян

Московское Динамо проявляет интерес к Кадару - источник
Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Томаш Кадар может продолжить карьеру в России.

Как сообщил журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык, к игроку проявляет интерес "Динамо" московское.

Возможно, именно из-за желания ускорить данный трансферный процесс, Кадар и нагрубил Алексею Михайличенко во время сборов в Турции, за что и был переведен в дубль.

Напомним, что в нынешнем сезоне Кадар провел 20 матчей за "Динамо", в которых отдал 1 ассист. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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В статье: Динамо (Москва) Динамо (Киев) Тамаш Кадар
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Комментарии (5)
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Инспектор ( )
04.02.2020 в 19:31
А можно ли доверять Цыганыку?
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+1
0
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armik (Киев)
04.02.2020 в 19:39
Нет! Однозначно.
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+1
0
Ten0N (Leopolis)
04.02.2020 в 19:56
Пля, ну ты реально тупой. В каждой ветке тупой вопрос от тебя. Печальный тип.
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+1
0
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Serega1111 (Киев)
04.02.2020 в 19:17
Продать такого ценного кадра в мацкву - это было бы просто прекрасно
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+4
0
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armik (Киев)
04.02.2020 в 19:28
Да, диверсия знатная!
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+2
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