  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтёр не удержал победу против датского клуба
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтёр не удержал победу против датского клуба

Премьер-лига
(2 голосов)

Вновь забили дважды

Шахтёр не удержал победу против датского клуба
UA-Футбол
Новина українською

Во втором поединке дня "горняки" расписали ничью, вновь забив два гола.

В первом тайме при тяжёлых погодных условиях из-за ливня атаки дончанам давались очень тяжело. К неудачам в нападении наложились ещё и проблемы в обороне: после одного из угловых Кривцов срезал мяч в свои ворота. Однако после перерыва - когда наладилась и погода - "Шахтёр" смог восстановить паритет и выйти вперёд. Первый гол забил Тайсон, замкнув передачу на линию штрафной от Патрика. А чуть позже отличился Коваленко, реализовав пенальти, который заработал Мораес. Пятову несколько раз пришлось серьёзно спасать свою команду, однако во второй раз вынимать мяч из сетки своих ворот всё же пришлось: с ударом Кристиансена из полукруга штрафной низом голкипер не справился.

Украинский форвард "Сённерйюска" Артём Довбик сегодня на поле не выходил.

Следующий поединок "горняки" проведут 8 февраля против "Олимпии" - в эти минуты против словенской команды играет киевское "Динамо".

Читайте такжеКонтрольные матчи клубов УПЛ. Зима-2020

"Шахтёр" - "Сённерйюск" 2:2
Голы: Тайсон 54, Коваленко 61 (пен.) - Кривцов 28 (авт.), Кристиансен 89
"Шахтёр": Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Коваленко (Коноплянка 70), Патрик, Марлос, Тайсон, Мораес

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Сённерйюск
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
миг-25 (киев)
05.02.2020 в 19:05
Тупо донбасяцкий заголовок типа-Семеро одного не боятся или Мы бы им дали-если б они нас догнали А в Ирпене -наплыв донецких так как в Киев их не пускают а Донецк они трусливо сдали таким же только из России
Ответить
0
0
SSFC (Белозерье)
05.02.2020 в 18:55
"Четвертый состав третьего резерва горняков героически боролся за победу, но во всем виновата погода."
Ответить
0
0
СашаXM (Хмельницкий)
05.02.2020 в 18:51
ху из: Сённерйюск ??зато в ЧУ судьи вытянут +100 ))))
Ответить
0
0
avatar
Карикатурист (Білозерське)
05.02.2020 в 18:04
Я б сказав, що дивом не "згоріли" 2:5
Ответить
0
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
05.02.2020 в 18:01
Хороші заголовки. Впевнено переграли команду з Македонії і не втримали перемоги проти датчан. І забули написати що основа кротів не змогла виграти в аутсайдера чемпіонату Данії.
Ответить
0
-2
дома лучше авжеж (Ирпень)
05.02.2020 в 18:21
это финал ЛЧ? обычный товарняк, хоть 0-10 аутсайдеру дании влететь ни о чем не говорит.. или в луцке все тупорылые такие ,что не отличают обычный спарринг тренировку с официальным матчем
Ответить
+1
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
05.02.2020 в 18:23
тупорилий живе в Ірпіні, надіюсь він один такий там. Адже тільки тупий не може зрозуміти того що я написав.
0
-1
Wille_kiev (Украина)
05.02.2020 в 18:41
Ирпень-столица деревень! Так что не надо тут...))
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...