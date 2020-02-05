Шахтёр не удержал победу против датского клуба

Во втором поединке дня "горняки" расписали ничью, вновь забив два гола.

В первом тайме при тяжёлых погодных условиях из-за ливня атаки дончанам давались очень тяжело. К неудачам в нападении наложились ещё и проблемы в обороне: после одного из угловых Кривцов срезал мяч в свои ворота. Однако после перерыва - когда наладилась и погода - "Шахтёр" смог восстановить паритет и выйти вперёд. Первый гол забил Тайсон, замкнув передачу на линию штрафной от Патрика. А чуть позже отличился Коваленко, реализовав пенальти, который заработал Мораес. Пятову несколько раз пришлось серьёзно спасать свою команду, однако во второй раз вынимать мяч из сетки своих ворот всё же пришлось: с ударом Кристиансена из полукруга штрафной низом голкипер не справился.

Украинский форвард "Сённерйюска" Артём Довбик сегодня на поле не выходил.

Следующий поединок "горняки" проведут 8 февраля против "Олимпии" - в эти минуты против словенской команды играет киевское "Динамо".

"Шахтёр" - "Сённерйюск" 2:2

Голы: Тайсон 54, Коваленко 61 (пен.) - Кривцов 28 (авт.), Кристиансен 89

"Шахтёр": Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Коваленко (Коноплянка 70), Патрик, Марлос, Тайсон, Мораес