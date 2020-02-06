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Сиприано: Прибавляем с каждым днем

Премьер-лига
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Горняки продолжают работать на сборах

Сиприано: Прибавляем с каждым днем
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Полузащитник "Шахтера" Маркиньос Сиприано рассказал, как команда готовится на сборах к официальным матчам.

"Думаю, спустя две недели сборов все в хорошей физической форме, и вчерашние матчи это показали. В спаррингах важно отработать тактические моменты, почувствовать игру, но и победить тоже приятно.

Сегодня была облегченная тренировка, чтобы мы немного отвлеклись от тактики и просто поиграли с ребятами в мяч, а уже завтра продолжим работу. Мы прибавляем с каждым днем и хотим подойти к официальным матчам максимально подготовленными", - сказал Сиприано.

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В статье: Шахтер (Донецк) Маркиньос Сиприано
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Источник:
ФК Шахтер

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