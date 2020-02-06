Львов арендовал защитника из Первой лиги

ФК "Львов" объявил о подписании 25-летнего украинского защитника Юрия Кравчука.

Львовяне взяли игрока в аренду у "Горняка-Спорт". Срок соглашения рассчитан на 1 год.

Отметим, что Юрий является воспитанником "Черноморца", где и начинал свой путь. Также защищал цвета "Одессы" и "Энергии". В "Горняк-Спорт" перешел в 2016-м году.

В текущем сезоне Кравчук провел за "Горняк-Спорт" 18 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.