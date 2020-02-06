Премьер-лига
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Львов арендовал защитника из Первой лиги
Юрий Кравчук до конца сезона будет играть за львовский клуб
ФК "Львов" объявил о подписании 25-летнего украинского защитника Юрия Кравчука.
Львовяне взяли игрока в аренду у "Горняка-Спорт". Срок соглашения рассчитан на 1 год.
Отметим, что Юрий является воспитанником "Черноморца", где и начинал свой путь. Также защищал цвета "Одессы" и "Энергии". В "Горняк-Спорт" перешел в 2016-м году.
В текущем сезоне Кравчук провел за "Горняк-Спорт" 18 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
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Источник:ФК Львов
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