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Львов арендовал защитника из Первой лиги

Премьер-лига
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Юрий Кравчук до конца сезона будет играть за львовский клуб

Львов арендовал защитника из Первой лиги
Новина українською

ФК "Львов" объявил о подписании 25-летнего украинского защитника Юрия Кравчука.

Львовяне взяли игрока в аренду у "Горняка-Спорт". Срок соглашения рассчитан на 1 год.

Отметим, что Юрий является воспитанником "Черноморца", где и начинал свой путь. Также защищал цвета "Одессы" и "Энергии". В "Горняк-Спорт" перешел в 2016-м году.

В текущем сезоне Кравчук провел за "Горняк-Спорт" 18 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

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В статье: ФК Львов Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Юрий Кравчук
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Источник:
ФК Львов

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