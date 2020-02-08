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Шабанов вернулся в общую группу Динамо

Премьер-лига
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Защитник полностью восстановился после повреждения

Шабанов вернулся в общую группу Динамо
Новина українською

Защитник "Динамо" Артем Шабанов восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба столичного клуба.

27-летний оборонец восстановился после воспаления ахилла и вместе с партнерами по команде продолжит подготовку ко второй половине сезона на тренировочном сборе в Турции.

Также в ближайшее время к тренировкам должен вернуться нападающий Назарий Русин.

В этом сезоне Шабанов провёл 13 матчей в УПЛ, отметившись одним голом.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Шабанов
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