Премьер-лига
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Шабанов вернулся в общую группу Динамо
Защитник полностью восстановился после повреждения
Защитник "Динамо" Артем Шабанов восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба столичного клуба.
27-летний оборонец восстановился после воспаления ахилла и вместе с партнерами по команде продолжит подготовку ко второй половине сезона на тренировочном сборе в Турции.
Также в ближайшее время к тренировкам должен вернуться нападающий Назарий Русин.
В этом сезоне Шабанов провёл 13 матчей в УПЛ, отметившись одним голом.
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