Шабанов вернулся в общую группу Динамо

Защитник "Динамо" Артем Шабанов восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба столичного клуба.

27-летний оборонец восстановился после воспаления ахилла и вместе с партнерами по команде продолжит подготовку ко второй половине сезона на тренировочном сборе в Турции.

Также в ближайшее время к тренировкам должен вернуться нападающий Назарий Русин.

В этом сезоне Шабанов провёл 13 матчей в УПЛ, отметившись одним голом.