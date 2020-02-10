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Днепр-1 не удержал победу над казахской командой. Обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

После гола Супряги

Днепр-1 не удержал победу над казахской командой. Обзор матча
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Вчера днепровский СК "Днепр-1" разошелся миром с казахским "Жетысу".

Подопечные Дмитрия Михайленко первыми забили, но во втором тайме - пропустили.

Контрольная игра.

09.02.2020 16:30

Турция.

СК "Днепр-1" (Днепр, Украина) - "Жетысу" (Талдыкорган, Казахстан) 1:1 (1:0)

Голы: Супряга (27) - Наумов (65)

СК «Днепр-1» (1 тайм): 33 Юрчук, 93 Адамюк, 30 Гуйе, 15. Логинов, 8. Полевой, 4. Кравченко (кап), 3. Ди Франко, 25. Когут, 7. Коркишко, 10. Булеца, 89. Супряга.

2 тайм: 31. Клищук, 11. Шаповал, 9. Сваток, 71 Лопиренок, 77. Чичиков, 44 Батагов, 69. Вакулко, 18. Снежко, 19 Лукас Тейлор, 29. Назаренко, 23 Хобленко.

«Жетысу» (1 тайм): 50. Колбунов, 11. Пашов, 98. Оринбашар, 3. Ишханян, 26 Керимжанов, 13 Куантаев, 35. Хасейн, 77. Мухутдинов (кап), 10 Зубович, 7. Алтинбеков, 9. Жаксылыкова.

2 тайм: 45. Шабанов, 23 Наумов (кап), 15 Жулпа, 14 Мавутор, 18. Залесский, 28 Шкодра, 21 Адамович, 88 Живкович, 8. Дарабаев, 27 Подубей, 90. Тошев, 70. Бекбаев, 22 Прядкин.

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В статье: Дмитрий Михайленко СК Днепр-1 Днепр-1
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Источник:
Дніпро-1

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