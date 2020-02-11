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Майкон: Быть капитаном сборной Бразилии действительно круто

Премьер-лига
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Бразильские олимпийцы Шахтера вернулись в расположение клуба

Майкон: Быть капитаном сборной Бразилии действительно круто
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Майкон рассказал о предолимпийском турнире со сборной Бразилии U23.

– Очень сложный турнир, в котором нужно было занять первое или второе место, чтобы квалифицироваться на Олимпиаду. И нам удалось это сделать после трудного старта в финальной четверке.

– Какие качества сборная Бразилии проявила в ходе турнира и что для тебя значит капитанская повязка?

– Мы показали большое единство, знали, как работать с той самоотдачей, которую требовал турнир. Быть капитаном действительно круто. Но это не изменило моего поведения: капитан я или нет, играю или нет – изо всех сил стараюсь для своей команды.

– Четыре года назад Бразилия с Неймаром и Габи Жезусом в итоге победила в Олимпийском турнире. От вас будут ждать того же. Чувствуете, что ваше поколение не хуже и вы готовы летом принести Бразилии золото?

– Наша команда очень сильная и с отличными футболистами, которые играют как в великих европейских, так и в великих бразильских клубах. Я считаю, что будет сложный выбор, поскольку у нас много квалифицированных исполнителей, но каждый может провести хороший турнир за сборную Бразилии.

– В "Шахтер" возвращаешься полностью здоровым?

– Да, чувствую себя хорошо и готов помочь в достижении всех наших целей во второй части сезона.

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В статье: Бразилия Шахтер (Донецк) Майкон де Андраде
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Источник:
ФК Шахтер

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