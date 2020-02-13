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Ворскла не сумела победить польский клуб, не забив пенальти на последней минуте
Должно быть очень обидно
Полтавская "Ворскла" провела очередной контрольный матч. На этот раз соперником команды Максимова была польская "Термалика".
Украинская команда имела шанс вырвать победу, однако Степанюк не забил с пенальти на последней минуте. Итоговый счет встречи - 0:0.
"Ворскла" - "Термалика" - 0:0
"Ворскла" (1 тайм): Ризнык, Сапай, Баенко, Чеснаков, Пердута, Пуцлин, Опанасенко, Артур, Шехич, Щербак (Кулач, 43), Степанюк
"Ворскла" (2 тайм): Ткаченко, Кане, Альюне, Мартыненко, Якубу, Скляр, Опанасенко, Габелок, Ребенок, Кулач, Степанюк
На 90-й минуте Степанюк не реализовал пенальти (вратарь)