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Ворскла не сумела победить польский клуб, не забив пенальти на последней минуте

Премьер-лига
(1 голосов)

Должно быть очень обидно

Ворскла не сумела победить польский клуб, не забив пенальти на последней минуте
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Полтавская "Ворскла" провела очередной контрольный матч. На этот раз соперником команды Максимова была польская "Термалика".

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Украинская команда имела шанс вырвать победу, однако Степанюк не забил с пенальти на последней минуте. Итоговый счет встречи - 0:0.

"Ворскла" - "Термалика" - 0:0

"Ворскла" (1 тайм): Ризнык, Сапай, Баенко, Чеснаков, Пердута, Пуцлин, Опанасенко, Артур, Шехич, Щербак (Кулач, 43), Степанюк

"Ворскла" (2 тайм): Ткаченко, Кане, Альюне, Мартыненко, Якубу, Скляр, Опанасенко, Габелок, Ребенок, Кулач, Степанюк

На 90-й минуте Степанюк не реализовал пенальти (вратарь)

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В статье: Ворскла (Полтава) Термалика (Польша)
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Источник:
ФК "Ворскла"
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