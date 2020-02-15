Премьер-лига
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Русин выйдет в старте на спарринг с Динамо Тбилиси
Юный форвард получит свой шанс
Стал известен стартовый состав "Динамо" на товарищеский матч против чемпионов Грузии из "Динамо" Тбилиси.
"Динамо" Киев: Бущан, Миколенко, Попов, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Буяльский, Дуэлунд, Русин
Матч начнется в 16.00.
Видеотранляция матча можно посмотреть здесь.
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