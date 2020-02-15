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Русин выйдет в старте на спарринг с Динамо Тбилиси

Премьер-лига
(1 голосов)

Юный форвард получит свой шанс

Русин выйдет в старте на спарринг с Динамо Тбилиси
Новина українською

Стал известен стартовый состав "Динамо" на товарищеский матч против чемпионов Грузии из "Динамо" Тбилиси.

"Динамо" Киев: Бущан, Миколенко, Попов, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Буяльский, Дуэлунд, Русин

Матч начнется в 16.00.

Видеотранляция матча можно посмотреть здесь.

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В статье: Динамо (Киев) Назарий Русин
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