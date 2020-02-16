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Хавбек Днепра-1 Беляев может перебраться в Грузию

Премьер-лига
(1 голосов)

Юный хавбек пока не сумел закрепиться в основе клуба

Хавбек Днепра-1 Беляев может перебраться в Грузию
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Полузащитник "Днепра-1" Александр Беляев близок к переходу в грузинский "Сабуртало", сообщает fcdnipro.com.

По информации источника, хавбек провел уже два товарищеских матча за клуб.

В этом сезоне УПЛ 20-летний Беляев сыграл 1 матч.

"Сабуртало" в минувшей кампании финишировал на третьей строчке чемпионата Грузии, набрав 70 очков (столько же у вице-чемпиона "Динамо" Батуми).

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В статье: СК Днепр-1 Сабуртало (Грузия) Александр Беляев
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Источник:
fcdnipro.com
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