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Хавбек Днепра-1 Беляев может перебраться в Грузию
Юный хавбек пока не сумел закрепиться в основе клуба
Полузащитник "Днепра-1" Александр Беляев близок к переходу в грузинский "Сабуртало", сообщает fcdnipro.com.
По информации источника, хавбек провел уже два товарищеских матча за клуб.
В этом сезоне УПЛ 20-летний Беляев сыграл 1 матч.
"Сабуртало" в минувшей кампании финишировал на третьей строчке чемпионата Грузии, набрав 70 очков (столько же у вице-чемпиона "Динамо" Батуми).
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Источник:fcdnipro.com
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